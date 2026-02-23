Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Wars Outlaws Gold Edition na Nintendo Switch 2 za 139,99 zł w Allegro

Mikołaj Berlik
2026/02/23 14:50
Świetna oferta na Nintendo Switch 2

Fani Gwiezdnych Wojen mogą zainteresować się nową ofertą w serwisie Allegro. Star Wars Outlaws w wydaniu Gold Edition na konsolę Nintendo Switch 2 dostępne jest w wyraźnie niższej cenie, która według porównywarki Ceneo jest obecnie najlepszą na rynku.

Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws Gold Edition – oferta na Allegro

Star Wars Outlaws to przygodowa gra akcji od Ubisoftu, osadzona w otwartym świecie uniwersum Gwiezdnych Wojen. W aktualnej promocji pudełkowe Star Wars Outlaws Gold Edition na Nintendo Switch 2 kosztuje 139,99 zł. Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników usługi Allegro Smart!, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.

Zagraj w pierwszą w historii grę akcji z otwartym światem Star Wars i odkrywaj różne miejsca w galaktyce, zarówno te znane, jak i nowe. Zaryzykuj wszystko jako łotr Kay Vess, szukając wolności i sposobu na rozpoczęcie nowego życia. Walcz, kradnij i przechytrz gangi przestępcze w galaktyce, dołączając do najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce.

Jeśli jesteś gotów podjąć ryzyko, galaktyka jest pełna możliwości.

Promocja może być czasowa i obowiązuje do wyczerpania dostępnych egzemplarzy.

Mikołaj Berlik
