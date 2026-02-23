Star Wars Outlaws Gold Edition na Nintendo Switch 2 za 139,99 zł w Allegro

Fani Gwiezdnych Wojen mogą zainteresować się nową ofertą w serwisie Allegro. Star Wars Outlaws w wydaniu Gold Edition na konsolę Nintendo Switch 2 dostępne jest w wyraźnie niższej cenie, która według porównywarki Ceneo jest obecnie najlepszą na rynku.

Star Wars Outlaws Gold Edition – oferta na Allegro

Star Wars Outlaws to przygodowa gra akcji od Ubisoftu, osadzona w otwartym świecie uniwersum Gwiezdnych Wojen. W aktualnej promocji pudełkowe Star Wars Outlaws Gold Edition na Nintendo Switch 2 kosztuje 139,99 zł. Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników usługi Allegro Smart!, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.