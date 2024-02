PlayStation Portal zaskoczyło. Sony nie spodziewało się takiego zainteresowania

Podczas rozmowy Wakai dodał, że PlayStation Portal „miało być produktem skierowanym do osób o określonych potrzebach i tych, którzy chcą grać w określony sposób”. Dlatego też Sony nie było zaskoczone negatywnymi reakcjami części graczy. Przedstawiciel PlayStation uważa również, że pierwsi pozytywne opinie pierwszych użytkowników docierają do innych osób, co wpływa na zainteresowanie wspomnianym sprzętem.

Na koniec przypomnijmy, że PlayStation Portal zadebiutowało w Polsce na początku grudnia 2023 roku. Wspomniany sprzęt wyceniono w naszym kraju na 999 złotych. Obecnie jednak przenośna konsola Sony zapewniającą dostęp do gier z PlayStation 5 jest niedostępna u oficjalnych sprzedawców.