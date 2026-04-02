PS5 pominięte? Horizon Steel Frontiers wciąż bez potwierdzenia tej wersji

Seria Horizon zaczęła się jako przygoda dla jednego gracza. Niemniej od pewnego czasu widać, że Sony chce rozbudować ją również o segment wieloosobowy.

O Horizon Steel Frontiers po raz pierwszy usłyszeliśmy oficjalnie pod koniec 2025 roku. Wtedy też potwierdzono, iż mamy tutaj do czynienia z grą MMORPG, za którą odpowiedzialne będzie południowokoreańskie NCSoft. Fanów z pewnością uspokoi jednak fakt, że nad produkcją czuwają ojcowe Horizona z Guerrilla Games, którzy ściśle współpracują z deweloperami z Korei Południowej . Potwierdziła do dyrektorka generalna NC, Jeonghee „JJ” Jin.

Jednym z przykładów jest nadchodzące Horizon Steel Frontiers. Pytanie tylko, czy swoją wersję tej produkcji otrzyma sprzęt, który dotychczas był domem całego cyklu?

Prace postępują bardzo dobrze. Zespół ściśle współpracuje z Guerrilla Games oraz Sony Interactive Entertainment, a gra wygląda naprawdę niesamowicie: to piękny, oszałamiający świat, w którym ścierają się ludzkość, natura i technologia. Deweloperzy stworzyli coś, co moim zdaniem będzie wspaniałym doświadczeniem MMO.

Przypomnijmy, że dotychczas Horizon Steel Frontiers zapowiedziane zostało jedynie na komputery osobiste, a także urządzenia mobilne. Dotychczas nie było natomiast żadnych informacji na temat tego, czy pozycja trafi również na PlayStation 5. Gdyby tak się nie stało, mielibyśmy do czynienia z ogromną niespodzianką, szczególnie że marka Horizon należy przecież do Sony.

Co na to dyrektorka generalna NCSoft?

Jeśli chodzi o platformy poza tymi już ogłoszonymi, gra została zapowiedziana jako tytuł cross-play na mobile i PC – i tylko to mogę w tej chwili potwierdzić. Kto wie, być może pojawi się coś więcej. Wiem, że kwestia PS5 wypłynęła na targach G-Star, a odpowiedź dewelopera brzmiała wtedy w zasadzie: “to byłoby naprawdę fajne, musielibyśmy porozmawiać z Sony”. Pierwotnym założeniem był cross-play na urządzenia mobilne i PC, ale zdecydowanie uważam, że istnieje możliwość rozszerzenia tego zakresu. Na tym poprzestanę.

Kiedy ukaże się MMORPG w postapokaliptycznym świecie mechanicznych zwierząt? Tego na ten moment nie wiemy. Wydaje się jednak, że więcej informacji na temat Horizon Steel Frontiers czy nawet o ewentualnych testach trafi do nas w dalszej części bieżącego roku. W międzyczasie powstaje też inny sieciowy tytuł, Horizon Hunters Gathering, który, w przeciwieństwie do Steel Frontiers, nie spotkał się ze zbyt dobrym przyjęciem graczy.