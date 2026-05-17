Steam z kolejną Weekendową Ofertą. Hitowe gry PC przecenione nawet o -90%

Na Steam wystartowała kolejna Weekendowa Oferta, w której przeceniono dziesiątki popularnych gier PC – część z nich nawet o 90%. Obniżki obejmują wiele gatunków, od strategii i symulatorów po RPG i gry akcji.
Wyprzedaż na Steamie – najciekawsze oferty
Oto lista promocji z tej wyprzedaży, które najbardziej zasługują na naszą uwagę:
- Stardew Valley — 26,99 zł (-50%)
- Skull and Bones — 11,99 zł (-90%)
- Watch Dogs — 19,97 zł (-75%)
- Megaquarium — 31,49 zł (-70%)
- World War Z — 24,99 zł (-75%)
- Transport Fever 2 — 36,99 zł (-80%)
- Rez Infinite — 26,99 zł (-70%)
- Anno 1800 — 62,47 zł (-75%)
- Far Cry 4 — 23,98 zł (-80%)
- Prince of Persia The Lost Crown — 47,96 zł (-60%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 39,97 zł (-75%)
- PAYDAY 3 — 44,99 zł (-50%)
- Tetris Effect: Connected — 71,49 zł (-50%)
- Anno 2205 — 23,98 zł (-85%)
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game — 19,76 zł (-67%)
