PS5 bije kolejne rekordy sprzedaży. Sony ujawnia imponujące wyniki”

Mikołaj Berlik
2025/11/11 10:00
Konsola wyprzedza Xboxa 360 i wciąż zyskuje popularność.

Sony ujawniło najnowsze dane sprzedażowe dotyczące PlayStation 5. Od premiery w 2020 roku sprzedano już ponad 84 miliony konsol na całym świecie, a tylko w ostatnim kwartale do graczy trafiło kolejne 3,9 miliona egzemplarzy. Wynik ten sprawia, że sprzęt wyprzedził już legendarnego Xboxa 360 pod względem sprzedaży.

PlayStation 5 – imponujący wynik mimo wysokiej ceny

Mimo że PlayStation 5 wciąż kosztuje około 500 dolarów (ponad 1800 zł), konsola sprzedaje się znakomicie. Dla porównania – Xbox 360 zakończył swój cykl życia z wynikiem ok. 84 milionów egzemplarzy, a Xbox One osiągnął 53 miliony. PS5 zbliża się także do poziomu swojego poprzednika, który sprzedał się w liczbie ponad 117 milionów sztuk.

Do sukcesu konsoli przyczyniły się flagowe tytuły Sony, takie jak God of War: Ragnarok, Ghost of Yotei czy Astro Bot, które wzmocniły jej bibliotekę ekskluzywnych produkcji. Tylko Ghost of Yotei, wydany w październiku, znalazł już 3,3 miliona nabywców.

W raporcie finansowym firma potwierdziła także, że w drugim kwartale 2025 roku aż 72% sprzedaży gier stanowiły wersje cyfrowe. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie przekroczyła 119 milionów, co potwierdza dominację marki w segmencie konsol stacjonarnych.

Przed PlayStation 5 wciąż jednak intensywny okres – na premierę czekają m.in. Marvel’s Wolverine, Saros oraz Intergalactic: The Heretic Prophet.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-5-84-million-sales-2025/

MisioKGB
Gramowicz
Dzisiaj 10:35

Nic dziwnego sam drugi raz kupiłem.




