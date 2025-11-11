PS5 bije kolejne rekordy sprzedaży. Sony ujawnia imponujące wyniki”

Sony ujawniło najnowsze dane sprzedażowe dotyczące PlayStation 5. Od premiery w 2020 roku sprzedano już ponad 84 miliony konsol na całym świecie, a tylko w ostatnim kwartale do graczy trafiło kolejne 3,9 miliona egzemplarzy. Wynik ten sprawia, że sprzęt wyprzedził już legendarnego Xboxa 360 pod względem sprzedaży.

PlayStation 5 – imponuj ący wynik mimo wysokiej ceny

Mimo że PlayStation 5 wciąż kosztuje około 500 dolarów (ponad 1800 zł), konsola sprzedaje się znakomicie. Dla porównania – Xbox 360 zakończył swój cykl życia z wynikiem ok. 84 milionów egzemplarzy, a Xbox One osiągnął 53 miliony. PS5 zbliża się także do poziomu swojego poprzednika, który sprzedał się w liczbie ponad 117 milionów sztuk.