Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 taniej o 51%. Promocja w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 17:00
Świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę gier o tytuł Don’t Nod.

Pojawiła się doskonała okazja, by wypróbować jedną z produkcji Don’t Nod. Mowa o Banishers: Ghosts of New Eden, które dostępne jest teraz w obniżonej cenie. W Media Markt zapłacimy aż o 72 zł mniej za wersję przeznaczoną na PlayStation 5.

Banishers: Ghosts of New Eden
Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden w promocji. Gra na PS5 taniej w Media Markt

Wszyscy zainteresowani grą Banishers: Ghosts of New Eden mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 dostępne jest teraz aż o 51% taniej. Nowa cena wynosi 67,99 zł.

New Eden, rok 1695. Antea Duarte i Red mac Raith są kochankami i Pogromcami – łowcami duchów, którzy przysięgli chronić żywych przed zagrożeniem ze strony widm i upiorów. Po ich katastrofalnej ostatniej misji Antea zostaje śmiertelnie ranna, stając się jednym z duchów, których nienawidzi. W nawiedzonej dziczy Ameryki Północnej para desperacko szuka sposobu na rozwiązanie tej sytuacji.

Graj jako Antea i Red i walcz z siłami nadprzyrodzonymi za pomocą magii, konwencjonalnej broni i duchowych mocy.

Odblokuj nowy ekwipunek i umiejętności, aby wyzwolić pełną moc Pogromców.

Odkryj starożytne zagadki i ukryte sekrety mistycznego, bogatego w historie i pełnego tajemnic świata.

Jak zwykle w grze studia DON’T NOD, dokonuj znaczących i moralnie niejednoznacznych wyborów, które wpływają na historię, świat i losy wszystkich postaci, martwych lub żywych.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

