Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 taniej o 51%. Promocja w Media Markt

Pojawiła się doskonała okazja, by wypróbować jedną z produkcji Don’t Nod. Mowa o Banishers: Ghosts of New Eden, które dostępne jest teraz w obniżonej cenie. W Media Markt zapłacimy aż o 72 zł mniej za wersję przeznaczoną na PlayStation 5.
Banishers: Ghosts of New Eden w promocji. Gra na PS5 taniej w Media Markt
- Banishers: Ghosts of New Eden – 67,99 zł (zamiast 139,99 zł) w sklepie Media Markt
New Eden, rok 1695. Antea Duarte i Red mac Raith są kochankami i Pogromcami – łowcami duchów, którzy przysięgli chronić żywych przed zagrożeniem ze strony widm i upiorów. Po ich katastrofalnej ostatniej misji Antea zostaje śmiertelnie ranna, stając się jednym z duchów, których nienawidzi. W nawiedzonej dziczy Ameryki Północnej para desperacko szuka sposobu na rozwiązanie tej sytuacji.
Graj jako Antea i Red i walcz z siłami nadprzyrodzonymi za pomocą magii, konwencjonalnej broni i duchowych mocy.
Odblokuj nowy ekwipunek i umiejętności, aby wyzwolić pełną moc Pogromców.
Odkryj starożytne zagadki i ukryte sekrety mistycznego, bogatego w historie i pełnego tajemnic świata.
Jak zwykle w grze studia DON’T NOD, dokonuj znaczących i moralnie niejednoznacznych wyborów, które wpływają na historię, świat i losy wszystkich postaci, martwych lub żywych.
