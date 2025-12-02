Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 taniej o 51%. Promocja w Media Markt

New Eden, rok 1695. Antea Duarte i Red mac Raith są kochankami i Pogromcami – łowcami duchów, którzy przysięgli chronić żywych przed zagrożeniem ze strony widm i upiorów. Po ich katastrofalnej ostatniej misji Antea zostaje śmiertelnie ranna, stając się jednym z duchów, których nienawidzi. W nawiedzonej dziczy Ameryki Północnej para desperacko szuka sposobu na rozwiązanie tej sytuacji.

Graj jako Antea i Red i walcz z siłami nadprzyrodzonymi za pomocą magii, konwencjonalnej broni i duchowych mocy.

Odblokuj nowy ekwipunek i umiejętności, aby wyzwolić pełną moc Pogromców.

Odkryj starożytne zagadki i ukryte sekrety mistycznego, bogatego w historie i pełnego tajemnic świata.

Jak zwykle w grze studia DON’T NOD, dokonuj znaczących i moralnie niejednoznacznych wyborów, które wpływają na historię, świat i losy wszystkich postaci, martwych lub żywych.