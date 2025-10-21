Zaloguj się lub Zarejestruj

PS Plus z nowym zestawem gier – polski hit w październikowej ofercie

Mikołaj Berlik
2025/10/21 13:15
0

W PS Plus Extra i Premium na październik pojawił się odświeżony Silent Hill 2 od Bloober Team oraz kilka innych atrakcji, w tym Yakuza: Like a Dragon i Tekken 3.

PlayStation wreszcie udostępniło październikowy zestaw gier dla subskrybentów PS Plus Extra i Premium. Największą gwiazdą jest odświeżony Silent Hill 2 od polskiego Bloober Team, ale katalog oferuje znacznie więcej atrakcji, od kultowego horroru po dynamiczne bijatyki i japońskie RPG.

PS Plus Extra i Premium
PS Plus Extra i Premium

PS Plus Extra i Premium – najważniejsze tytuły

Wśród gier dostępnych od dzisiaj znalazł się Silent Hill 2 Remake, który łączy klasyczną atmosferę z nowoczesną grafiką i filmowym podejściem do narracji. To produkcja, która od lat elektryzuje fanów horrorów na całym świecie i teraz dostępna jest w ramach PS Plus Extra.

Obok niej w katalogu pojawiły się Until Dawn w wersji na PS5, V Rising z otwartym światem wampirzego imperium, a także Yakuza: Like a Dragon z pełną humoru i emocji historią Ichibana Kasugi. Subskrybenci PS Plus Premium mogą także sięgnąć po klasycznego Tekkena 3, pozwalającego powrócić do legendarnych bijatyk PlayStation. Dzisiaj poinformowaliśmy również o zestawie produkcji, które niedługo pożegnają się z usługą.

Pełna lista gier PS Plus Extra na październik 2025:

