Nowe Horizon zapowiedziane przez Sony. Horizon Hunters Gathering na pierwszym gameplayu

Uniwersum zaskakuje nową odsłoną serii, która trafi na PlayStation 5 i komputery osobiste.

Studio Guerrilla Games oficjalnie otworzyło nowy rozdział w swoim najważniejszym uniwersum znanym z przygód Aloy. Dopiero co ogłoszono projekt, zatytułowany Horizon Hunters Gathering, który jest kooperacyjną gra akcji osadzoną w świecie Horizon, która po raz pierwszy stawia na wspólne polowania i drużynową walkę z maszynami. Tytuł zmierza na PS5 oraz PC i od początku tworzony jest z myślą o współpracy maksymalnie trzech graczy. Horizon Hunters Gathering – to nowa wieloosobowa gra w uniwersum stworzonym przez Guerrilla Games Nowa produkcja rozwija pomysł, który w studiu kiełkował od lat. Twórcy od dawna chcieli, aby gracze mogli wspólnie mierzyć się z maszynami, a doświadczenia zdobyte przy trybach multiplayer w Killzonie oraz sukces Horizon Zero Dawn pozwoliły wreszcie przekuć tę wizję w pełnoprawny projekt. Według zespołu kluczowe było długie testowanie, tak aby kooperacja była taktyczna, dynamiczna i oparta na umiejętnościach, a nie na czystej sile ognia.

Rozgrywka koncentruje się na powtarzalnych, ale wymagających polowaniach. Na start zapowiedziano dwa tryby. Machine Incursion stawia drużynę naprzeciw fal maszyn wychodzących z podziemnych przejść, których finałem jest starcie z potężnym bossem. Cauldron Descent to dłuższe, wieloetapowe wyzwanie, w którym zmieniające się pomieszczenia testują refleks, współpracę i gotowość do podejmowania ryzyka w zamian za lepsze nagrody. Gracze wybiorą jednego z unikalnych Łowców, z własnym stylem walki, bronią oraz rolą w drużynie. System rozwoju inspirowany rozwiązaniami roguelite’ami pozwoli budować zestawy umiejętności dopasowane do preferowanego stylu gry i potrzeb zespołu. Każda postać ma też własne motywacje i wątki fabularne, które składają się na kanoniczną historię świata Horizon. Twórcy podkreślają, że narracja nie zakończy się w dniu premiery i będzie rozwijana po debiucie.

GramTV przedstawia:

Między misjami gracze trafią do Hunters Gathering, czyli wspólnej przestrzeni społecznej. To tam przygotują się do kolejnych wypraw, ulepszą ekwipunek, odwiedzą handlarzy i po prostu spędzą czas z innymi Łowcami. Podczas polowań odwiedzimy zróżnicowane lokacje, każdą z własnym klimatem i wyzwaniami, zaprojektowanymi pod współpracę. Jeszcze pod koniec lutego wystartują zamknięte testy gry w ramach programu PlayStation Beta na PS5 i PC. Horizon Hunters Gathering zaoferuje pełny cross-play oraz wspólny zapis postępów między platformami, o ile gracz korzysta z tego samego konta PlayStation. Guerrilla zapowiada, że to dopiero początek regularnych aktualizacji i kolejnych testów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.