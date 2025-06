PS Plus Extra i Premium na czerwiec oficjalnie. Na liście nowa gra Remedy i nie tylko

Zgodnie z tradycją Sony przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2025 roku. Okazuje się, że w tym miesiącu w ręce klientów japońskiej firmy trafi kilka ciekawych gier, w tym jedna premierowa produkcja. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają dostęp do m.in. takich tytułów jak Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, theHunter: Call of the Wild czy Endless Dungeon.