Przywrócił wiarę w Marvela, a teraz nakręci X-Menów. Studio nagrodzi go za ciężką pracę

Thunderbolts* okazało się niespodziewanym hitem i film skazany przez wielu na porażkę, zebrał bardzo optymistyczne opinie od krytyków i widzów. Chociaż nie przełożyło się to jeszcze na sukces kasowy i film po niecałym tygodniu od premiery zebrał na koncie zaledwie 177,3 mln dolarów na całym świecie, to dzięki dobrym ocenom produkcja może liczyć na tzw. „długie nogi” i przez dłuższy czas może zajmować miejsce w czołówce box office. Nic więc dziwnego, że sam prezes Disneya, Bob Iger, chwalił film i przyznał, że jest to “przełom”.

Marvel już od dłuższego czasu ostrożnie poszukiwał idealnego reżysera dla nowej wersji X-Men, unikając pośpiechu, podobnie jak miało to miejsce podczas selekcji scenarzystów. Impuls dla rozmów ze Schreierem dały pierwsze reakcje na Thunderbolts*, które sugerowały, że film stanowi powrót do formy Marvela.

Współpraca Marvela i Schreiera przy Thunderbolts* okazała się na tyle owocna, że studio zaczęło rozważać go jako naturalnego kandydata do objęcia nowej wersji X-Men. Jak donoszą źródła, Schreier od dawna jest wielkim fanem komiksów o mutantach, a fakt ten nie umknął uwadze władzom studia i z pewnością wpłynął na decyzję o zaproszeniu go do prezentacji własnej wizji filmu. Jeszcze przed premierą Thunderbolts*, inne studia próbowały związać się z reżyserem, jednak w ostatnich dniach miał on zacząć odrzucać propozycje, co tylko potwierdza spekulacje o jego zaangażowaniu w projekt X-Men.

Marvel Studios ma już doświadczenie w powierzaniu dużych projektów sprawdzonym twórcom. Bracia Russo trafili do Avengersów po sukcesie swoich filmów o Kapitanie Ameryce, a Matt Shakman został reżyserem Fantastycznej Czwórki po stworzeniu serialu WandaVision dla Disney+.