Przytulne RPG świętuje sprzedażowy sukces. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time przekroczyło imponujący próg

Świat przytulnych gier nastawionych na relaksującą rozgrywkę zyskał nowego, znaczącego gracza, który może pochwalić się imponującymi osiągnięciami sprzedażowymi. Mowa o grze Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, która od momentu swojej premiery 21 maja bieżącego roku, zdołała sprzedać już ponad 800 tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Ten kamień milowy został osiągnięty w krótkim czasie – zaledwie 12 dni po debiucie na komputerach osobistych i konsolach.

To od ciebie zależy, jakie życie będziesz wieść! – brzmi opis gry.

Łów ryby, gotuj i zmieniaj wyspę według własnych upodobań lub połącz siły ze znajomymi, by stawiać czoła potworom napotykanym w rozległym świecie.

Wkrocz do sielankowej gry RPG, gdzie możesz swobodnie wybierać pomiędzy 14 wyjątkowymi rolami, określanymi jako„ Życia," i cieszyć się beztroską w fantastycznym świecie.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time zadebiutowało 21 maja 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Już za dwa dni – 5 czerwca – trafi też na Nintendo Switch 2.

