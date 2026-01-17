Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft przywraca klasyki Far Cry. Trzy odsłony dostaną darmowe ulepszenia

Mikołaj Berlik
2026/01/17 13:30
Far Cry 3, Blood Dragon i Primal w 60 klatkach na PS5 i Xbox Series.

Na oficjalnym profilu marki Far Cry w serwisie X pojawił się tajemniczy wpis z prostymi rebusami. Społeczność szybko rozszyfrowała zapowiedź, a Ubisoft potwierdził domysły. Francuski wydawca przygotował darmowe aktualizacje dla kilku starszych części cyklu.

Far Cry – darmowe 60 FPS na konsolach

Ubisoft ogłosił, że Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon oraz Far Cry Primal otrzymają aktualizacje umożliwiające rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Początkowo sugerowano, że usprawnienia obejmą wyłącznie Far Cry 3, jednak ostatecznie lista została rozszerzona o dwa kolejne tytuły.

Na ten moment nie ujawniono konkretnej daty premiery aktualizacji. Firma ograniczyła się do zapewnienia, że ulepszenia trafią do graczy „już wkrótce”, co sugeruje perspektywę najbliższych tygodni.

Nie jest to pierwszy taki ruch Ubisoftu. W listopadzie 2024 roku analogiczny update – również z obsługą 60 FPS – otrzymało Assassin’s Creed: Syndicate. Niewykluczone więc, że w przyszłości kolejne starsze produkcje wydawcy doczekają się podobnego odświeżenia, zwłaszcza w przypadku kluczowych marek firmy.

