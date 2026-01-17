Ubisoft przywraca klasyki Far Cry. Trzy odsłony dostaną darmowe ulepszenia

Far Cry 3, Blood Dragon i Primal w 60 klatkach na PS5 i Xbox Series.

Na oficjalnym profilu marki Far Cry w serwisie X pojawił się tajemniczy wpis z prostymi rebusami. Społeczność szybko rozszyfrowała zapowiedź, a Ubisoft potwierdził domysły. Francuski wydawca przygotował darmowe aktualizacje dla kilku starszych części cyklu.

Far Cry – darmowe 60 FPS na konsolach

Ubisoft ogłosił, że Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon oraz Far Cry Primal otrzymają aktualizacje umożliwiające rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Początkowo sugerowano, że usprawnienia obejmą wyłącznie Far Cry 3, jednak ostatecznie lista została rozszerzona o dwa kolejne tytuły.

