Przychody z serii Assetto Corsa wzrosły o 34 procent po premierze EVO, ale właściciel marki i tak nie ma powodów do radości

Premiera nowej gry, nawet w wersji wczesnego dostępu, naturalnie przekłada się na wzrost przychodów i dokładnie to potwierdza najnowszy raport finansowy właściciela marki Assetto Corsa.

AC EVO przyczynia się do wyraźnego wzrostu przychodu serii

Digital Bros, firma będąca właścicielem 505 Games i całej serii Assetto Corsa, opublikowała swój raport finansowy za okres od 1 lipca 2024 do 31 marca 2025 roku. Wyniki pokazują wyraźny wzrost popularności marki po premierze Assetto Corsa EVO. W analizowanym dziewięciomiesięcznym okresie, seria Assetto Corsa wygenerowała 25,6 miliona euro, co oznacza wzrost o 34% względem analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy przychód wyniósł 19,1 mln euro. To jeden z najlepszych wyników w historii marki.