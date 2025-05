Nowa aktualizacja do Assetto Corsa EVO. Dwa tory, siedem samochodów i nowy podział trybów

Już 7 maja 2025 roku o godzinie 16:00 (czasu polskiego) zadebiutuje wersja 0.2, która zaoferuje więcej zawartości, niż pierwotnie zapowiadano. Studio Kunos Simulazioni, reagując na mieszane opinie graczy, postanowiło zrewidować swój plan rozwoju gry. Struktura Assetto Corsa EVO przeszła tak zwany "refactoring", co wprawdzie może przesunąć przyszłe aktualizacje, ale jednocześnie pozwoliło rozszerzyć zawartość wersji 0.2 i zapowiedzieć wcześniejsze wdrożenie wsparcia dla modów, choć to pojawi się dopiero na późniejszym etapie wczesnego dostępu.

Nadciąga duża aktualizacja do Assetto Corsa EVO

Początkowo aktualizacja miała przynieść tylko jeden nowy tor, którym miało być Circuit of the Americas w Teksasie. Teraz dołącza do niego również Donington Park, będący klasycznym obiektem wyścigowym w środkowej Anglii. Oba tory były już wcześniej obecne w grze Assetto Corsa Competizione. Choć Red Bull Ring również znajduje się na liście oczekiwanych lokacji, tym razem nie został jeszcze dodany.