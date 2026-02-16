Reanimal zachwyca legendę Silent Hill. Akira Yamaoka prosi twórców o autograf

Nowe dzieło Tarsier Studios (twórców serii Little Nightmares) od kilku dni podbija rynek, zbierając świetne opinie od graczy i krytyków. Okazuje się jednak, że mroczny klimat Reanimal zdobył serce kogoś wyjątkowego – samego Akiry Yamaoki, legendarnego kompozytora muzyki do serii Silent Hill.
Reanimal zrobił wielkie wrażenie na Akirze Yamaoki
Yamaoka, który jest ikoną gatunku survival horror, podzielił się w mediach społecznościowych informacją, że ukończył grę i jest nią absolutnie oczarowany. Muzyk szczególnie wyróżnił dwa aspekty produkcji:
- Jako ekspert w tej dziedzinie, Yamaoka docenił kunszt i budowanie napięcia poprzez audio.
- Kompozytor przyznał, że zakończenie gry wywarło na nim ogromne wrażenie.
