Reanimal zachwyca legendę Silent Hill. Akira Yamaoka prosi twórców o autograf

Mikołaj Berlik
2026/02/16 20:00
Rekomendacja od mistrza grozy.

Nowe dzieło Tarsier Studios (twórców serii Little Nightmares) od kilku dni podbija rynek, zbierając świetne opinie od graczy i krytyków. Okazuje się jednak, że mroczny klimat Reanimal zdobył serce kogoś wyjątkowego – samego Akiry Yamaoki, legendarnego kompozytora muzyki do serii Silent Hill.

Reanimal
Reanimal

Reanimal zrobił wielkie wrażenie na Akirze Yamaoki

Yamaoka, który jest ikoną gatunku survival horror, podzielił się w mediach społecznościowych informacją, że ukończył grę i jest nią absolutnie oczarowany. Muzyk szczególnie wyróżnił dwa aspekty produkcji:

  • Jako ekspert w tej dziedzinie, Yamaoka docenił kunszt i budowanie napięcia poprzez audio.
  • Kompozytor przyznał, że zakończenie gry wywarło na nim ogromne wrażenie.

Sytuacja przybrała uroczy obrót, gdy Yamaoka dowiedział się, że deweloperzy z szwedzkiego Tarsier Studios przebywają obecnie w Japonii. Mistrz publicznie ogłosił, że... chciałby otrzymać od nich autograf. Taka prośba ze strony weterana branży jest dla twórców najwyższą możliwą formą uznania.

Warto przypomnieć, że Reanimal to pierwsza gra studia wydana pod skrzydłami THQ Nordic po rozstaniu z marką Little Nightmares. Tytuł opowiada historię rodzeństwa, które musi przetrwać w koszmarnym świecie pełnym zdeformowanych, zwierzęcych hybryd, aby uratować swoich zaginionych przyjaciół. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz (co jest nowością) na Nintendo Switch 2.

Mikołaj Berlik
