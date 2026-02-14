Co skrywa Wiedźmin 3 poza mapą? Jeden z fanów to sprawdził i podzielił się swoim odkryciem

Właśnie to znajdziemy, gdy wyjdziemy poza mapę w grze CD Projekt Red.

Mimo że od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już ponad jedenaście lat, produkcja CD Projekt Red nadal potrafi zaskakiwać. Społeczność wciąż odkrywa nowe ciekawostki, a jeden z fanów postanowił sprawdzić, co naprawdę znajduje się poza oficjalnymi granicami świata gry. Okazuje się, że niedostępne regiony skrywają znacznie więcej, niż można było przypuszczać. Wiedźmin 3: Dziki Gon – gracz sprawdził, co znajduje się poza mapą W przygotowanym materiale gracz zaprezentował liczne lokacje ukryte poza mapą. Fani mogą zobaczyć elementy krajobrazu widoczne tylko z oddali, porzucone obozy bandytów czy skrzynie ukryte w miejscach, do których nie da się dotrzeć. Choć nie zawierają przedmiotów, ich obecność pokazuje skalę detali pozostawionych przez twórców.

Na potrzeby eksploracji autor zmienił model postaci na Ciri. Bohaterka nie była ograniczana przez niewidzialne ściany, co pozwoliło mu swobodnie przekraczać granice mapy. W sytuacjach, gdy postać traciła kontakt z podłożem i wpadała pod mapę, wykorzystywał tryb fotograficzny. To właśnie dzięki tej metodzie odkrył liczne niewidoczne normalnie obiekty ukryte pod zamkiem królewskim w Wyzimie, w tym skrzynie i dekoracyjne elementy otoczenia.

Poza mapą znaleźć można również elementy budujące iluzję ogromnego świata. Na horyzoncie widać statki, zabudowania, a nawet całe miasta, które w rzeczywistości nie są dostępne dla gracza. Wśród porzuconych obiektów znajdują się namioty, fragmenty konstrukcji oraz nietypowe elementy, jak chociażby lewitujący dywan. Najpewniej były one wykorzystywane podczas produkcji lub stanowiły część tła, które miało powiększyć wizualnie skalę świata. Tego typu rozwiązania są powszechną praktyką w projektowaniu gier z otwartym światem. Dzięki nim przestrzeń oglądana z punktów widokowych wydaje się znacznie większa, niż jest w rzeczywistości. Materiał pokazuje jednak, jak wiele takich elementów pozostało ukrytych w Wiedźminie 3.

