Pochwały, które mogą zaszkodzić. Twórcy Starsand Island reagują na nietypową aktywność

Studio odpowiedzialne za grę Starsand Island zabrało głos w sprawie nietypowej sytuacji wokół swojej produkcji. Tytuł zadebiutował 11 lutego we wczesnym dostępie na Steamie oraz w programie Xbox Preview, a także trafił do oferty Xbox Game Pass. Produkcja utrzymana w stylistyce anime i inspirowana gatunkiem cosy life sim spotkała się z ciepłym przyjęciem, jednak – jak twierdzą deweloperzy – część pozytywnych opinii może budzić wątpliwości.

Za dużo pozytywnych opinii? Studio Starsand Island alarmuje o podejrzanych recenzjach na Steamie

Zespół Seed Sparkle Lab poinformował na stronie gry na Steamie, że zauważył dużą liczbę wyjątkowo entuzjastycznych komentarzy publikowanych w krótkim odstępie czasu. Początkowo twórcy odebrali to jako wyraz uznania dla swojej pracy. Z czasem jednak zaczęli dostrzegać niepokojące sygnały. Część recenzji pojawiała się po bardzo krótkim czasie rozgrywki, a ich treść sprawiała wrażenie generowanej automatycznie. Według studia niektóre konta publikowały opinie niemal równocześnie.