HBO Max z głośnymi tytułami na resztę lutego. Platforma zaoferuje wstrząsającą historię

Platforma odsłoniła karty i zaprezentowała pełną listę nowości na drugą połowę lutego. HBO Max potwierdziło wcześniejsze doniesienia, że już wkrótce w bibliotece serwisu pojawi się serial Władca much, czyli najnowsza ekranizacja wstrząsającej powieści autorstwa Williama Goldinga. Ponadto widzowie obejrzą takie nowe serialowe propozycje, jak Banksterzy, Portobello, czy E.B. White’s Charlotte’s Web. Ciekawie prezentują się także nowe filmy, na czele z Listy miłosne, Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem, Tornado, Detektyw Monk: Ostatnia sprawa, Byłyśmy niebezpieczne, Po drugiej stronie globu oraz Locke. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – premiery na drugą połowę lutego 2026

Seriale:

I (Red Eye) - DS Hana Li i agent Clay Brody tropią zabójcę, by zapobiec zestrzeleniu brytyjskiego samolotu. Banksterzy (Banksters) - 20-kilkuletni Yusuf trafia do aresztu za serię napadów na banki, a jego siostra próbuje oddać pieniądze i znaleźć zdrajcę.

- Włoski dramat o Enzu Tortorze, popularnym prezenterze, którego życie niszczy fałszywe oskarżenie o udział w grupie przestępczej. E.B. White’s Charlotte’s Web (Charlotte's Web) - Prosiaczek Wilbur zaprzyjaźnia się z pająkiem Charlotte, która tka słowa w sieci, by ocalić go przed rzezią.

Filmy:

Listy miłosne (Love Letters) - Céline oczekuje pierwszego dziecka. Ale to nie ona jest w ciąży – za trzy miesiące jej żona Nadia urodzi córkę.

- 1790, Anglia. Gdy gang atakuje pokaz lalek jej ojca, Tornado przysięga zemstę i postanawia wykuć własny los. Trzydzieści siedem (Trente-Sept) - Kierowca ciężarówki zabiera ciężarną autostopowiczkę, lecz jego mroczna przeszłość powraca, by go prześladować.

- Ivan Locke, oddany rodzinie i menedżer budowy, odbiera telefon, który na zawsze odmieni jego życie i zburzy spokój. Zróbcie hałas (Beef) - Lati, młoda czarnoskóra raperka, walczy o sukces w hiszpańskim świecie bitew rapowych pełnym rasizmu i mizoginii.

Dokumenty:

Morderca szyty na miarę (Fit For a Killer) - Pod koniec 1998 roku Kraków wstrzymał oddech - z Wisły wyciągnięto gorset z ludzkiej skóry, co rozpoczęło słynne śledztwo „polskiego Hannibala”.

Lutowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 28 lutego)

