Przesunięcie premiery GTA 6 może kosztować Rockstar nawet pół miliarda dolarów

Jedna decyzja, a tyle konsekwencji.

Wygląda na to, że kolejne przesunięcie premiery Grand Theft Auto 6 może mieć poważne konsekwencje finansowe dla studia Rockstar Games. Jak wynika z analiz ekspertów, opóźnienie wydania gry o zaledwie kilka miesięcy może kosztować firmę nawet 500 milionów dolarów. GTA 6 – przesunięcie daty premiery nie takie tanie Profesor finansów Rob Wilson w rozmowie z serwisem VideoGamer oszacował, że sześciomiesięczne przesunięcie premiery GTA 6 może wiązać się z ogromnymi stratami – zarówno w formie utraconej wartości, jak i dodatkowych kosztów produkcyjnych oraz marketingowych. Dodatkowe wydatki na kontrolę jakości, poprawki czy kampanię promocyjną mogą sięgnąć nawet 350 milionów dolarów, a łączne straty z tytułu przesunięcia premiery – według Wilsona – „z łatwością mogą przekroczyć pół miliarda dolarów”.

Również inni analitycy branżowi, w tym dobrze znany insider Tom Henderson, uważają, że każde opóźnienie premiery to koszt nawet 10 milionów dolarów miesięcznie. Budżet GTA 6 na skutek tego wyraźnie wzrośnie, a gra już teraz jest jedną najdroższych produkcji w historii branży.

GramTV przedstawia:

Niektórzy fani obawiają się, że rosnące koszty mogą doprowadzić do wyższej ceny gry – nawet 100 dolarów za egzemplarz. Wilson jednak zaznacza, że takie posunięcie mogłoby spotkać się z negatywną reakcją graczy, dlatego Rockstar może raczej sięgnąć po płatne DLC lub edycje premium, by zrekompensować dodatkowe wydatki. Mimo ogromnych kosztów, profesor podkreśla, że opóźnienie może być dla Rockstar bardziej opłacalne niż wydanie gry przed ukończeniem prac. Firma ma reputację, którą musi chronić – a przykład Cyberpunka 2077 wydanego z problemami pokazuje, że zbyt wczesna premiera niedopracowanego tytułu może mieć długotrwałe konsekwencje. Przypomnijmy, że gra, która pierwotnie miała zadebiutować 6 listopada 2025 roku, ukaże się dopiero 19 listopada 2026 roku, o ile nie dojdzie do kolejnego opóźnienia. Dodajmy też, że niedawno informowaliśmy, iż GTA 6 jest już w zasadzie ukończone, ale wciąż w niegrywalnym stanie – pełne błędów i wymagające wielu poprawek. Jak studio zastrzega, przesunięcie premiery nie miało związku ze zwolnieniami w obrębie firmy.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





