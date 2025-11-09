Gra ukończona, ale niegrywalna – Tom Henderson ujawnia prawdę o stanie GTA 6

Rockstar Games opóźniło premierę GTA 6 z powodu ogromnej liczby błędów. Gra jest gotowa, ale wciąż daleko jej do stabilności.

Według najnowszych doniesień Toma Hendersona z serwisu Insider Gaming, GTA 6 jest już ukończone pod względem zawartości, ale deweloperzy zmagają się z ogromnymi problemami technicznymi. To właśnie zły stan gry miał być głównym powodem przesunięcia premiery, która pierwotnie była planowana na 2025 rok, a obecnie wyznaczona została na 19 listopada 2026 roku.

GTA 6 – gra uko ńczona, ale pełna błęd ów

Rockstar Games od dawna znane jest z wyjątkowej dbałości o detale i ambicji, by każda ich produkcja była dopracowana do perfekcji. Henderson twierdzi jednak, że w przypadku GTA 6 sytuacja jest wyjątkowo trudna. Zespół miał już gotową całą zawartość, w tym fabułę, misje i mapę, ale projekt wciąż cierpi na liczne błędy i niestabilność, które uniemożliwiają jego ukończenie.