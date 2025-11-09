Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra ukończona, ale niegrywalna – Tom Henderson ujawnia prawdę o stanie GTA 6

Mikołaj Berlik
2025/11/09 09:00
0
0

Rockstar Games opóźniło premierę GTA 6 z powodu ogromnej liczby błędów. Gra jest gotowa, ale wciąż daleko jej do stabilności.

Według najnowszych doniesień Toma Hendersona z serwisu Insider Gaming, GTA 6 jest już ukończone pod względem zawartości, ale deweloperzy zmagają się z ogromnymi problemami technicznymi. To właśnie zły stan gry miał być głównym powodem przesunięcia premiery, która pierwotnie była planowana na 2025 rok, a obecnie wyznaczona została na 19 listopada 2026 roku.

GTA 6

GTA 6 – gra ukończona, ale pełna błędów

Rockstar Games od dawna znane jest z wyjątkowej dbałości o detale i ambicji, by każda ich produkcja była dopracowana do perfekcji. Henderson twierdzi jednak, że w przypadku GTA 6 sytuacja jest wyjątkowo trudna. Zespół miał już gotową całą zawartość, w tym fabułę, misje i mapę, ale projekt wciąż cierpi na liczne błędy i niestabilność, które uniemożliwiają jego ukończenie.

Nieoficjalne źródła mówią też o wewnętrznych problemach w studiu, które dodatkowo spowolniły prace. W sieci pojawiły się doniesienia o zwolnieniu 34 pracowników, co miało być związane z próbą utworzenia związku zawodowego w strukturach firmy. Choć Rockstar nie odniósł się do tych informacji, cała sytuacja miała znaczący wpływ na tempo produkcji.

Tom Henderson podkreśla, że Rockstar dąży do absolutnej perfekcji, co w przypadku tak ogromnego projektu jak GTA 6 może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Studio nie chce wypuścić gry w stanie, który mógłby zaszkodzić reputacji marki — szczególnie po sukcesach GTA 5 i Red Dead Redemption 2.

Choć gracze są rozczarowani kolejnym opóźnieniem, wygląda na to, że Rockstar woli poświęcić dodatkowy rok, by uniknąć katastrofalnego startu. W końcu premiera GTA 6 to wydarzenie, które ma być jednym z największych momentów w historii gier wideo.

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
