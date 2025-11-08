Nie. Zwolnienia w Rockstar nie miały wplywu na opóźnienie GTA 6

Tak przynajmniej twierdzi pewien dziennikarz. Dajecie wiarę?
Niedawne opóźnienie premiery GTA 6 nie miało związku z głośnymi zwolnieniami w Rockstar Games. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Jasona Schreiera z Bloomberga, dziennikarza znanego z wiarygodnych doniesień dotyczących branży gier.
Zwolnienia w Rockstar nie łączą się z opóźnieniem GTA 6
Schreier jednak stanowczo zaprzeczył takim spekulacjom. W poście opublikowanym 6 listopada na forum ResetEra napisał:
Gra nie została opóźniona o sześć miesięcy dlatego, że tydzień wcześniej zwolniono 34 osoby. Ogłoszono to dzisiaj, ponieważ Take-Two właśnie opublikowało raport finansowy.
GramTV przedstawia:
Jak zauważył dziennikarz, większość komunikatów o zmianach w harmonogramie GTA 6 zbiegała się z dniami publikacji wyników finansowych wydawcy. Spośród pięciu dotychczasowych ogłoszeń cztery miały miejsce dokładnie w dniu lub tuż przed prezentacją raportu kwartalnego Take-Two.
Rockstar tłumaczył, że zwolnieni deweloperzy zostali usunięci za ujawnianie tajemnic firmy na prywatnym serwerze Discord, jednak niektórzy z byłych pracowników zaprzeczają tym oskarżeniom. Według ich relacji serwer dotyczył kwestii związkowych, a decyzja o zwolnieniach miała na celu osłabienie rosnącego ruchu pracowniczego. Schreier przyznał jednak, że zwolnienia mogą w przyszłości wpłynąć na proces produkcji gry – zwłaszcza jeśli doprowadzą do spadku morale wśród pracowników, problemów kadrowych lub sporów prawnych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!