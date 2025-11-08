Nie. Zwolnienia w Rockstar nie miały wplywu na opóźnienie GTA 6

Niedawne opóźnienie premiery GTA 6 nie miało związku z głośnymi zwolnieniami w Rockstar Games. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Jasona Schreiera z Bloomberga, dziennikarza znanego z wiarygodnych doniesień dotyczących branży gier.

Zwolnienia w Rockstar nie łączą się z opóźnieniem GTA 6

Wczoraj Take-Two Interactive ogłosiło kolejne przesunięcie daty premiery gry – z 26 maja na 19 listopada 2026 roku. Decyzja zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak Rockstar został oskarżony o działania antyzwiązkowe po zwolnieniu ponad 30 deweloperów ze swoich biur w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Zbieżność wydarzeń sprawiła, że wśród fanów szybko pojawiły się teorie łączące obie sprawy.