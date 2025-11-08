Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie. Zwolnienia w Rockstar nie miały wplywu na opóźnienie GTA 6

Jakub Piwoński
2025/11/08 10:30
Tak przynajmniej twierdzi pewien dziennikarz. Dajecie wiarę?

Niedawne opóźnienie premiery GTA 6 nie miało związku z głośnymi zwolnieniami w Rockstar Games. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Jasona Schreiera z Bloomberga, dziennikarza znanego z wiarygodnych doniesień dotyczących branży gier.

Zwolnienia w Rockstar nie łączą się z opóźnieniem GTA 6

Wczoraj Take-Two Interactive ogłosiło kolejne przesunięcie daty premiery gry – z 26 maja na 19 listopada 2026 roku. Decyzja zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak Rockstar został oskarżony o działania antyzwiązkowe po zwolnieniu ponad 30 deweloperów ze swoich biur w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Zbieżność wydarzeń sprawiła, że wśród fanów szybko pojawiły się teorie łączące obie sprawy.

Schreier jednak stanowczo zaprzeczył takim spekulacjom. W poście opublikowanym 6 listopada na forum ResetEra napisał:

Gra nie została opóźniona o sześć miesięcy dlatego, że tydzień wcześniej zwolniono 34 osoby. Ogłoszono to dzisiaj, ponieważ Take-Two właśnie opublikowało raport finansowy.

Jak zauważył dziennikarz, większość komunikatów o zmianach w harmonogramie GTA 6 zbiegała się z dniami publikacji wyników finansowych wydawcy. Spośród pięciu dotychczasowych ogłoszeń cztery miały miejsce dokładnie w dniu lub tuż przed prezentacją raportu kwartalnego Take-Two.

Rockstar tłumaczył, że zwolnieni deweloperzy zostali usunięci za ujawnianie tajemnic firmy na prywatnym serwerze Discord, jednak niektórzy z byłych pracowników zaprzeczają tym oskarżeniom. Według ich relacji serwer dotyczył kwestii związkowych, a decyzja o zwolnieniach miała na celu osłabienie rosnącego ruchu pracowniczego. Schreier przyznał jednak, że zwolnienia mogą w przyszłości wpłynąć na proces produkcji gry – zwłaszcza jeśli doprowadzą do spadku morale wśród pracowników, problemów kadrowych lub sporów prawnych.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-delay-rockstar-layoffs-no-link-union-busting-allegations-explained/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


