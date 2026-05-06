Star Wars może właśnie tworzyć nowego Anakina Skywalkera. Fani zwracają uwagę na wyraźne podobieństwa

Nowa uczennica Sithów coraz bardziej przypomina drogę, którą przeszedł Darth Vader.

Fani Star Wars zaczęli zwracać uwagę na interesujące podobieństwa między Anakin Skywalker a nową bohaterką serialu Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia. Po finale pierwszego sezonu wielu widzów uważa, że Devon Izara może przejść bardzo podobną drogę do tej, która ostatecznie doprowadziła Anakina na ciemną stronę Mocy. To kolejny przykład motywów i schematów, które regularnie powracają w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia – serial ujawnił nowego Anakina Skywalkera? Devon Izara to młoda padawanka Twi’leków, która przeżyła Rozkaz 66 razem ze swoim mistrzem Eeko-Dio Dakim. W trakcie serialu trafia jednak na celownik Darth Maul, który zaczyna widzieć w niej potencjalną uczennicę Sithów. Już od początku relacja Devon z jej mistrzem przywoływała skojarzenia z dynamiką Obi-Wana i Anakina, a kolejne odcinki tylko wzmacniały te porównania. Szczególnie wyraźnie było to widać w scenach pościgów i konfliktów między bohaterami.

Najważniejsze podobieństwo dotyczy jednak samej drogi ku ciemnej stronie. Tak jak Anakin, Devon kieruje się strachem, gniewem i silnym przywiązaniem do bliskich osób. W finale sezonu bohaterka ostatecznie odrzuca nauki Jedi i decyduje się podążyć ścieżką wskazaną przez Maula. To moment, który wielu fanom natychmiast przypomniał wydarzenia z Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów.

Serial sugeruje również, że historia Devon może pójść jeszcze dalej. Szczególną uwagę widzów zwróciła jej relacja z Rylee Lawsonem, z którym łączy ją wspólna trauma i coraz silniejsza więź emocjonalna. Fani spekulują, że twórcy mogą rozwijać ten wątek w kierunku tragicznej historii inspirowanej losem Anakina i Padmé. Tego typu motywy od dawna stanowią jeden z fundamentów opowieści o Sithach. Nie bez znaczenia są też odniesienia do Legend. Część widzów zauważyła, że Devon Izara może być inspirowana Darthem Talonem – czerwonoskórą Sithką, którą George Lucas planował kiedyś wykorzystać jako uczennicę Maula w niezrealizowanych projektach. Finał sezonu, utrzymany w czerwonej stylistyce i pełen symbolicznych ujęć, tylko podsycił te teorie. Na razie nie wiadomo, jak potoczy się historia bohaterki w kolejnych sezonach, ale wiele wskazuje na to, że Lucasfilm buduje nową tragiczną postać inspirowaną jednym z najważniejszych bohaterów całej sagi.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










