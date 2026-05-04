Obawiano się klapy, ale kontynuacja hitu sprzed dwudziestu lat swoje zarobiła. Disney ma powody do radości?

Jakub Piwoński
2026/05/04 15:50
Diabeł ubiera się u Prady 2 z mocnym otwarciem. Sequel już teraz bije wynik oryginału.

Disney ma powody do zadowolenia. Diabeł ubiera się u Prady 2 zadebiutował w kinach z wynikiem, który zaskoczył branżę. Produkcja zarobiła 77 mln dolarów w samych Stanach Zjednoczonych podczas weekendu otwarcia, a globalnie osiągnęła ponad 233 mln dolarów. To jeden z najlepszych startów roku i sygnał, że widzowie wciąż chętnie wracają do znanych marek.

Diabeł ubiera się u Prady 2 kolejnym kasowym hitem Disneya

Wynik ten robi jeszcze większe wrażenie w porównaniu z pierwszą częścią. Diabeł ubiera się u Prady w 2006 roku rozpoczął swoją kinową drogę od 27,5 mln dolarów w USA, a ostatecznie zakończył z wynikiem około 326 mln dolarów na całym świecie. Już teraz widać, że sequel ma szansę bardzo szybko przebić ten rezultat, zwłaszcza przy tak mocnym otwarciu.

Produkcja powstała z większym rozmachem. Budżet wyniósł około 100 mln dolarów, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku oryginału. Do swoich ról powróciła gwiazdorska obsada, w tym Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci, co wyraźnie przyciągnęło widzów do kin.

Odbiór filmu jest jednak mieszany. Na Rotten Tomatoes sequel osiąga około 78% pozytywnych recenzji od krytyków, natomiast widzowie oceniają go znacznie lepiej, przekraczając 80%. Z kolei w serwisie Metacritic produkcja uzyskała wynik na poziomie około 63 punktów na 100, co wskazuje na umiarkowanie pozytywne przyjęcie.

Sukces otwarcia pokazuje, że siła nostalgii i powrót znanych bohaterów wciąż mają ogromne znaczenie dla widzów. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 może w najbliższych tygodniach stać się mocnym kinowym hitem tego roku.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/devil-wears-prada-2-box-office-opening-weekend-michael-1236732410/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




