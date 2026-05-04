Obawiano się klapy, ale kontynuacja hitu sprzed dwudziestu lat swoje zarobiła. Disney ma powody do radości?

Disney ma powody do zadowolenia. Diabeł ubiera się u Prady 2 zadebiutował w kinach z wynikiem, który zaskoczył branżę. Produkcja zarobiła 77 mln dolarów w samych Stanach Zjednoczonych podczas weekendu otwarcia, a globalnie osiągnęła ponad 233 mln dolarów. To jeden z najlepszych startów roku i sygnał, że widzowie wciąż chętnie wracają do znanych marek.

Diabeł ubiera się u Prady 2 kolejnym kasowym hitem Disneya

Wynik ten robi jeszcze większe wrażenie w porównaniu z pierwszą częścią. Diabeł ubiera się u Prady w 2006 roku rozpoczął swoją kinową drogę od 27,5 mln dolarów w USA, a ostatecznie zakończył z wynikiem około 326 mln dolarów na całym świecie. Już teraz widać, że sequel ma szansę bardzo szybko przebić ten rezultat, zwłaszcza przy tak mocnym otwarciu.