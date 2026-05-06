Jedna z najstarszych serii science fiction doczeka się nowego filmu. Nie będzie to jednak kontynuacja hitu sprzed dwóch lat

Za kamerą stanie twórca ostatniego filmu z uniwersum Marvela.

Uniwersum Planety Małp ponownie szykuje się do wielkiego powrotu. Disney i 20th Century Studios oficjalnie rozwijają nowy film osadzony w kultowej serii science fiction, a za kamerą stanie Matt Shakman, reżyser odpowiedzialny za Fantastyczną Czwórkę: Pierwsze kroki. Scenariusz przygotuje Josh Friedman, który ma już doświadczenie z tym uniwersum po pracy nad Królestwem Planety Małp. Planeta Małp – powstaje nowy film z serii od reżysera Fantastycznej Czwórki Według dostępnych informacji nowa produkcja nie będzie bezpośrednią kontynuacją ostatniego filmu z serii. Zamiast tego twórcy mają postawić na całkowicie nową historię rozgrywającą się na planecie, gdzie dominującym gatunkiem pozostają inteligentne małpy. Szczegóły fabuły są obecnie trzymane w tajemnicy.

Matt Shakman ma również pełnić funkcję producenta. W projekt zaangażują się także Rick Jaffa i Amanda Silver, którzy od lat odpowiadają za rozwój marki Planeta Małp. Josh Friedman ponownie połączy siły z duetem producentów po wcześniejszej współpracy przy Królestwie Planety Małp. Sama marka pozostaje jedną z najważniejszych franczyz należących do 20th Century Studios. Seria, której początki sięgają powieści Pierre’a Boulle’a, od dekad cieszy się ogromną popularnością. Pierwszy film trafił do kin w 1968 roku i szybko stał się jednym z największych hitów tamtego okresu, zdobywając nawet specjalnego Oscara. Później marka doczekała się czterech sequeli kinowych, dwóch seriali telewizyjnych, remake’u w reżyserii Tima Burtona z 2001 roku oraz nowej trylogii zapoczątkowanej przez Genezę planety małp z 2011 roku.

Ostatnia odsłona cyklu, czyli Królestwo Planety Małpw reżyserii Wesa Balla, została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i widzów. Film zarobił globalnie ponad 397 milionów dolarów. Matt Shakman w ostatnich latach mocno umocnił swoją pozycję w Hollywood. Reżyser zdobył nominację do nagrody Emmy za serial WandaVision od Marvel Studios, a sukces produkcji otworzył mu drogę do pracy przy Fantastycznej Czwórce: Pierwsze kroki. Widowisko osiągnęło wynik ponad 521 milionów dolarów w światowym box office. Twórca odpowiadał również za odcinki seriali Monarch: Dziedzictwo potworów, czy Konsultanta. Wkrótce zajmie się także pilotem oraz finałem serialu Wild Things z Judem Lawem i Andrew Garfieldem. Nowa Planeta Małp nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Nie wiadomo również, kiedy film trafi do kin.

