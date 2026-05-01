Diabeł ubiera się u Prady 2 – recenzja filmu. Nowy krzyk mody

Najwyraźniej Disney znalazł swój nowy sposób na zwiększenie zarobków z kin. Gdy kolejne superbohaterskie produkcje już tak nie ekscytują widowni, a nie wszystkie animacje od Disneya i Pixara potrafią zarobić krocie, wytwórnia postanowiła sięgnąć po kolejną broń w swoim repertuarze, czyli nostalgię. Nic więc dziwnego, że po kilkunastu, a nawet ponad dwudziestu latach przywraca swoje dawne marki, kręcąc ich kontynuację. W ubiegłym roku otrzymaliśmy Zakręcony piątek 2, który okazał się niemałym hitem na dużym ekranie, a teraz wszystko na to wskazuje, że ten sam los spotka Diabła ubierającego się u Prady 2. Chociaż nikt nie spodziewał się następnej części hitu z 2006 roku w reżyserii Davida Frankela, to Disney zdołał przekonać do powrotu nie tylko twórcę oryginału, ale również główne gwiazdy widowiska. Według przedpremierowych prognoz był to strzał w dziesiątkę i film może stać się jednym z największych hitów tegorocznego sezonu letniego. Problem jednak w tym, że nie jest to tak udany film, jak mógłby być, chociaż fani pierwszej części powinni być zachwyceni.

Największą zaletą kontynuacji okazuje się punkt wyjścia fabuły, czyli komentarz dotyczący upadku tradycyjnych mediów, a co za tym idzie, masowe zwolnienia osób pracujących przy drukowanych magazynach i podporządkowania treści interesom reklamodawców. Powrót Andy Sachs (Anne Hathaway) do Runway nie jest więc tylko nostalgicznym szantażem, ale przede wszystkim próbą skonfrontowania się z trudnym rynkiem dziennikarskim, szczególnie gdy mowa o tak idealistycznie nastawionej redaktorce, jak główna bohaterka. Film wprost sugeruje, że nawet największe i najbardziej prestiżowe periodyki stały się więźniami algorytmów i zakładnikami swoich sponsorów, które muszą sprostać trudnym warunkom rynkowym, gdzie liczy się tworzenie kontentu, a nie prawdziwe dziennikarstwo.

Problem w tym, że scenariusz nie wykorzystuje w pełni potencjału podejmowanej tematyki. Zamiast zagłębić się w ten konflikt, również wewnętrzny wśród bohaterów, w wielu miejscach fabuła idzie na skróty i powtarza utarte schematy. Szczególnie boleśnie wypada to w przypadku Andy, która znów uczy się zasad świata mody, w których nie brakuje intryg i walkę o pozycję. Diabeł ubiera się u Prady 2 bywa przez to przewidywalny, a niektóre wątki sprawiają wrażenie, że zostały dopisane na siłę, prawdopodobnie już na planie zdjęciowym. Pod tym względem kiepsko wypada relacja Andy z nowym partnerem Benjim Barnesem (Justin Theroux), która nie wprowadza niczego nowego do historii, a już tym bardziej w żadnym kierunku nie rozwija bohaterki. Oprócz kilku żartów, ten wątek nie ma sobą nic do zaoferowania.

Problem jednak w tym, że Diabeł ubiera się u Prady 2 na siłę chce być komentarze do współczesnych czasów. Gdy krytyka korporacji, zmniejszanie roli mediów, czy podporządkowania wszystkiemu wzrostowi finansowemu, jak również próbą zdobycia nowych klientów za wszelką cenę, potrafi być aktualne i trafne, tak czasami twórcy popadają w banały, na czym cierpi sama historia. Szczególnie wtedy, gdy twórcy popadają w hipokryzję i sami korzystają z mechanizmów, które krytykują. Nie brakuje więc licznych celebracji marek, epatowania luksusem, czy też recyklingu motywów z pierwszej części. Film próbuje zabrać głos w sprawach wartości dziennikarstwa we współczesnym świecie, ale nie zawsze pokazuje jego realia w przekonujący sposób, upraszczając drogę Andy do sukcesu.

Diabeł aktorstwem stoi

Chociaż mimo tych problemów film nadal oferuje sporo rozrywki, głównie za sprawą humoru. Ten wydaje się nieco gorszy niż w oryginalnym Diable ubiera się u Prady. Brakuje tu ikonicznych scen, które w przyszłości mogłyby stać się memami, jak te kultowe sceny znane z poprzedniej odsłony. Widzowie nie powinni jednak spodziewać się ostrej satyry, a lekkiego w tonie, miejscami zabawnego filmu, który ma dostarczyć jak najwięcej zabawy. Pomaga w tym stojąca na wysokim poziomie realizacja. Szczególne wrażenia robią kostiumy, ale nie mogło być inaczej, skoro mamy to w końcu film o modzie. Również scenografie pełne detali mogą się podobać, o ile przymkniemy oko na ich ogólną sterylność.