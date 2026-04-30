Powrót po 20 latach. Jak Diabeł ubiera się u Prady 2 wypada w oczach krytyków?

Jakub Piwoński
2026/04/30 09:30
Znane twarze wracają, ale czy sequel dorównuje oryginałowi?

Do kin trafia Diabeł ubiera się u Prady 2 — kontynuacja jednego z największych popkulturowych hitów lat 2000. Na ekranie ponownie pojawiają się Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt oraz Stanley Tucci, którzy po dwóch dekadach wracają do świata mody, tym razem mierząc się z realiami ery cyfrowej i upadkiem tradycyjnych mediów.

Diabeł ubiera się u Prady 2 – pierwsze recenzje wskazują udany film

Pierwsza część, oparta na powieści Lauren Weisberger, była ogromnym sukcesem — zarobiła setki milionów dolarów i na stałe wpisała się w historię kina. Nowa odsłona kontynuuje historię Andy i Mirandy, które próbują odnaleźć się w zupełnie zmienionej branży, gdzie internet i media społecznościowe redefiniują zasady gry. Jak na razie opinie krytyków są umiarkowanie pozytywne. Film ma obecnie 78% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes oraz 61% na Metacritic, co wskazuje na solidny, choć nie wybitny odbiór.

Pierwsze recenzje są zróżnicowane, choć wiele z nich docenia powrót obsady.

Hathaway jest w tej roli niezwykle naturalna, a cała czwórka aktorów bez trudu wraca do swoich postaci — David Rooney z The Hollywood Reporter

Nie brakuje też bardziej krytycznych głosów, odnoszących się do tematyki filmu (krytyki świata mediów).

Dla dziennikarzy to właściwie horror — niezależnie od tego, jak stylowo zostanie opakowany — David Fear z Rolling Stone

Z kolei część recenzentów podkreśla, że sequel mocno opiera się na znanych schematach.

To powrót do wielu wątków z pierwszego filmu, momentami aż zbyt dosłowny — Brian Truitt z USA Today

Nie brakuje jednak bardziej przychylnych opinii.

To lekka, dobrze skrojona rozrywka, która po prostu dobrze się nosi — Peter Bradshaw z The Guardian

Podobne wnioski płyną z innych recenzji — sequel może nie jest rewolucją, ale oferuje solidną dawkę stylowej rozrywki i sentymentalny powrót do znanych bohaterów. Wygląda na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 spełnia oczekiwania fanów, choć raczej nie zapisze się w historii kina tak wyraźnie jak pierwsza część.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/the-devil-wears-prada-2-review-roundup-critics-1236580136/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:10

Jak zawsze przy kontynuacjach nie mam zbyt dużych oczekiwań,  więc zapewne będę się dobrze bawił. 




