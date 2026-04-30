Powrót po 20 latach. Jak Diabeł ubiera się u Prady 2 wypada w oczach krytyków?

Do kin trafia Diabeł ubiera się u Prady 2 — kontynuacja jednego z największych popkulturowych hitów lat 2000. Na ekranie ponownie pojawiają się Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt oraz Stanley Tucci, którzy po dwóch dekadach wracają do świata mody, tym razem mierząc się z realiami ery cyfrowej i upadkiem tradycyjnych mediów.

Diabeł ubiera się u Prady 2 – pierwsze recenzje wskazują udany film

Pierwsza część, oparta na powieści Lauren Weisberger, była ogromnym sukcesem — zarobiła setki milionów dolarów i na stałe wpisała się w historię kina. Nowa odsłona kontynuuje historię Andy i Mirandy, które próbują odnaleźć się w zupełnie zmienionej branży, gdzie internet i media społecznościowe redefiniują zasady gry. Jak na razie opinie krytyków są umiarkowanie pozytywne. Film ma obecnie 78% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes oraz 61% na Metacritic, co wskazuje na solidny, choć nie wybitny odbiór.