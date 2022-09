Wstępna data wydania zgody KE na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft

Amerykańska korporacja przekazała dokumentację konieczną do weryfikacji przez Komisję Europejską.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że Microsoft jest pewny przejęcia Activision Blizzard, które aktualnie znajduje się pod lupą m.in. CMA (Competition and Markets Authority), czyli brytyjskiego urzędu ochrony konkurencji. Teraz, jak podaje serwis Video Games Chronicle, amerykańska korporacja przekazała dokumentację konieczną do weryfikacji przez Komisję Europejską. Ta ma pochylić się nad wszelkimi szczegółami transakcji, rozpatrzyć możliwe zalety oraz wady i wydać oświadczenie.

Komisja Europejska

My natomiast poznaliśmy wstępną datę wydania zgody właśnie przez Komisję Europejską. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanowisko Komisji na temat przejęcia mamy poznać 8 listopada. Jeżeli transakcja wzbudzi wątpliwości to, podobnie jak w przypadku Brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków, urzędnicy przystąpią do drugiej fazy śledztwa. Oczywiście, w przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń Microsoft będzie o kolejny krok bliżej przejęcia. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji.