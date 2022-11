Przedsprzedaż Final Fantasy XVI ma ruszyć w grudniu. Poznamy też datę premiery?

Na początku bieżącego miesiąca dowiedzieliśmy się, że Sony zapewniło sobie zaledwie półroczną ekskluzywność na Final Fantasy XVI. Tymczasem jeden z branżowych insiderów podzielił się informacjami, które powinny zainteresować wszystkich graczy czekających na wspomnianą produkcję. Wiele wskazuje bowiem na to, że już na początku miesiąca zainteresowani otrzymają możliwość składania zamówień przedpremierowych na nadchodzącą odsłonę serii Final Fantasy.

Final Fantasy XVI może doczekać się prezentacji na The Game Awards 2022

Tom Henderson ujawnił na łamach portalu Insider Gaming, że przedsprzedaż Final Fantasy XVI powinna ruszyć 7 lub 8 grudnia. Insider zaznacza, że źródła nie są obecnie wskazać konkretnej daty, ale bardziej prawdopodobny zdaje się drugi z wymienionych terminów. To właśnie 8 grudnia odbędzie się bowiem gala The Game Awards 2022.



Wraz ze startem zamówień przedpremierowych Final Fantasy XVI ma doczekać się bowiem także nowego zwiastuna. Czy trailer zdradzi również dokładną datę premiery? Tom Henderson nie wspomina o takiej możliwości, ale niewykluczone, że Square Enix sprawi fanom niespodziankę i już w przyszłym miesiącu podzieli się konkretnym terminem debiutu nowej odsłony Final Fantasy.



Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI ma zadebiutować na PlayStation 5 latem przyszłego roku. Warto także wspomnieć, że w nowej odsłonie serii Final Fantasy nie zabraknie trybu New Game+, a jeszcze przed premierą produkcja Square Enix doczeka się wersji demonstracyjnej.