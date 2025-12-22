Dzięki premierze najnowszej gry, seria Octopath Traveler przekroczyła 6 milionów sprzedanych egzemplarzy

Seria Octopath Traveler odnotowała właśnie imponujący wzrost sprzedaży, a nowa odsłona Octopath Traveler 0 tylko wzmocniła jej popularność.

Square Enix ma powody do zadowolenia. Seria Octopath Traveler przekroczyła właśnie 6 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Informacja pojawiła się krótko po premierze Octopath Traveler 0 i jasno pokazuje, że zainteresowanie marką nie słabnie – wręcz przeciwnie, sprzedaż gier z cyklu wyraźnie rośnie.

Octopath Traveler przekracza 6 milionów sprzedanych egzemplarzy

Wiadomość opublikowano na oficjalnym profilu Octopath Traveler X, a jej ogłoszeniu towarzyszą atrakcyjne promocje. Zarówno Octopath Traveler, jak i Octopath Traveler II są obecnie dostępne z 60-procentową zniżką, co z pewnością dodatkowo napędzi wyniki sprzedażowe.