Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzięki premierze najnowszej gry, seria Octopath Traveler przekroczyła 6 milionów sprzedanych egzemplarzy

Jakub Piwoński
2025/12/22 16:30
0
0

Seria Octopath Traveler odnotowała właśnie imponujący wzrost sprzedaży, a nowa odsłona Octopath Traveler 0 tylko wzmocniła jej popularność.

Square Enix ma powody do zadowolenia. Seria Octopath Traveler przekroczyła właśnie 6 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Informacja pojawiła się krótko po premierze Octopath Traveler 0 i jasno pokazuje, że zainteresowanie marką nie słabnie – wręcz przeciwnie, sprzedaż gier z cyklu wyraźnie rośnie.

Octopath Traveler
Octopath Traveler

Octopath Traveler przekracza 6 milionów sprzedanych egzemplarzy

Wiadomość opublikowano na oficjalnym profilu Octopath Traveler X, a jej ogłoszeniu towarzyszą atrakcyjne promocje. Zarówno Octopath Traveler, jak i Octopath Traveler II są obecnie dostępne z 60-procentową zniżką, co z pewnością dodatkowo napędzi wyniki sprzedażowe.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że seria zadebiutowała w 2018 roku i szybko okazała się dużym sukcesem Square Enix – pierwszy Octopath Traveler w krótkim czasie przekroczył milion sprzedanych kopii, a późniejsza premiera na Steamie tylko wzmocniła jego popularność. W kolejnych latach marka była konsekwentnie rozwijana. W 2022 roku na Zachodzie ukazało się mobilne Champions of the Continent, a rok później Octopath Traveler II, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów RPG i zyskał dodatkowy rozgłos dzięki obecności w Xbox Game Pass.

Najnowsze Octopath Traveler 0 to próba przeniesienia mobilnych fundamentów serii do bardziej klasycznej formy, z ograniczeniem agresywnych mikropłatności. Opinie o grze są w dużej mierze pozytywne, na Metacritic gra zyskała 84 pkt. Premiera wyraźnie zbiegła się z kolejnym wzrostem sprzedaży całej marki, potwierdzając jej silną pozycję na rynku jRPG.

Źródło:https://www.eurogamer.net/octopath-traveler-series-surpasses-6-million-sales

Tagi:

News
jRPG
Octopath Traveler
Squar Enix
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112