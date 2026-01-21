Zaloguj się lub Zarejestruj

Przeciek z sezonu 2. Battlefield 6 rozwścieczył fanów. „Baza lotnicza bez samolotów?”

Mikołaj Berlik
2026/01/21 19:10
1
0

Do sieci trafił przedwczesny zwiastun, który zamiast budować hype, stał się zarzewiem sporego konfliktu wewnątrz społeczności.

Choć Electronic Arts stara się przez większość czasu zachować milczenie, serwując nam jedynie enigmatyczne teasery drugiego sezonu Battlefield 6, chiński serwis Bilibili – tamtejszy odpowiednik YouTube’a – ponownie stał się źródłem potężnego wycieku. Do sieci trafił nieoficjalny trailer, który błyskawicznie obiegł Reddita i fora tematyczne. Jeśli zaprezentowane w nim informacje się potwierdzą, gracze wkrótce wyruszą do Niemiec, a konkretnie do bazy lotniczej NATO w Hagental. Zadaniem walczących stron będzie przejęcie kontroli nad tym kluczowym strategicznie obiektem, co prawdopodobnie wiąże się z wykorzystaniem tajemniczego gazu, który widzieliśmy we wcześniejszych oficjalnych zapowiedziach.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – trailer, który spowodował mieszane reakcje

Niestety, zamiast świętowania nowej zawartości, w komentarzach zawrzało. Fani serii, znani z zamiłowania do detali i „totalnej wojny”, błyskawicznie wytknęli deweloperom dwa kluczowe uchybienia. Pierwszym z nich jest brak samolotów odrzutowych na pokazanym materiale – w trailerze widać jedynie helikoptery. Dla graczy to sytuacja wręcz absurdalna: „Mapa jest dosłownie bazą lotniczą. Jaka baza lotnicza nie ma samolotów? O czym ci deweloperzy myślą?” – to tylko jeden z łagodniejszych komentarzy, jakie można znaleźć w sieci. Część użytkowników uważa, że to celowy zabieg, nawiązujący do ostatniej aktualizacji, która znacząco osłabiła odrzutowce, co może sugerować ich mniejszą rolę w nadchodzącym sezonie.

Drugim punktem zapalnym jest rozmiar samej mapy. Hagental, według wstępnych ocen na podstawie wycieku, sprawia wrażenie lokacji małej lub średniej wielkości. W serii, która swoją tożsamość budowała na ogromnych przestrzeniach, kolejna „ciasna” mapa budzi uzasadnione obawy o kierunek, w jakim zmierza marka. Warto jednak zachować odrobinę dystansu – nieoficjalne źródła sugerują, że 2. sezon może zostać podzielony na części, a świeża zawartość będzie dozowana stopniowo, co daje nadzieję na pojawienie się większych aren w późniejszym terminie.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że po niedawnym opóźnieniu, 2. sezon Battlefield 6 ma zadebiutować 17 lutego 2026 roku. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na ten moment EA DICE nie odniosło się do przecieków, więc do powyższych informacji należy podchodzić z pewną rezerwą. Kilka dni temu do gry zawitała kolejna łatka.

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
zwiastun
EA
EA DICE
Battlefield
przeciek
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Wczoraj 08:10

Nie znam się, to się wypowiem.

1. jeśli baza jest zagazowana (pytanie, jaki to gaz, szczególnie w zakresie widoczności), to używanie samolotów mija się z celem (jeśli teren jest zasłonięty dymem, gazem). Choćby przez ryzyko zbombardowania własnych oddziałów.

2. chyba nie ma obowiązku, aby wszystkie mapy pozwalały na walkę powietrzną, z tym, że ostatni raz to ja grałem w BF2, dlatego się nie znam.

3. nie mam więcej argumentów

Przy okazji ciekawostka, a propos środków ochrony p-gaz. Mianowicie - sowieci zakładali, że Europa Centralna będzie miejscem wojny nuklearnej. Więc ruskie czołgi były konstruowane tak, aby załoga przetrwała promieniowanie dłużej niż konkurencja. Cała zabawa polegała jednak na tym, że i tak pancerniacy w końcu by pomarli na skutek promieniowania. Ale... o tę godzinę, dzień, tydzień (ile by tam w środku wytrzymali) później od żołnierzy ówczesnego NATO.

Wot, kakij sjukces. Nasi wyzdychali, ale deczko później, niż wasi... Wygralimy...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112