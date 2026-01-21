Przeciek z sezonu 2. Battlefield 6 rozwścieczył fanów. „Baza lotnicza bez samolotów?”

Choć Electronic Arts stara się przez większość czasu zachować milczenie, serwując nam jedynie enigmatyczne teasery drugiego sezonu Battlefield 6, chiński serwis Bilibili – tamtejszy odpowiednik YouTube’a – ponownie stał się źródłem potężnego wycieku. Do sieci trafił nieoficjalny trailer, który błyskawicznie obiegł Reddita i fora tematyczne. Jeśli zaprezentowane w nim informacje się potwierdzą, gracze wkrótce wyruszą do Niemiec, a konkretnie do bazy lotniczej NATO w Hagental. Zadaniem walczących stron będzie przejęcie kontroli nad tym kluczowym strategicznie obiektem, co prawdopodobnie wiąże się z wykorzystaniem tajemniczego gazu, który widzieliśmy we wcześniejszych oficjalnych zapowiedziach.

Battlefield 6 – trailer, który spowodował mieszane reakcje

Niestety, zamiast świętowania nowej zawartości, w komentarzach zawrzało. Fani serii, znani z zamiłowania do detali i „totalnej wojny”, błyskawicznie wytknęli deweloperom dwa kluczowe uchybienia. Pierwszym z nich jest brak samolotów odrzutowych na pokazanym materiale – w trailerze widać jedynie helikoptery. Dla graczy to sytuacja wręcz absurdalna: „Mapa jest dosłownie bazą lotniczą. Jaka baza lotnicza nie ma samolotów? O czym ci deweloperzy myślą?” – to tylko jeden z łagodniejszych komentarzy, jakie można znaleźć w sieci. Część użytkowników uważa, że to celowy zabieg, nawiązujący do ostatniej aktualizacji, która znacząco osłabiła odrzutowce, co może sugerować ich mniejszą rolę w nadchodzącym sezonie.