Battlefield 6 otrzyma kolejną aktualizację. DICE publikuje pełną listę zmian

Mikołaj Berlik
2026/01/17 09:15
0
0

Poprawki walki wręcz, latania odrzutowcami i stabilności trybów sieciowych.

Title Update 1.1.3.5 ma skupić się przede wszystkim na poprawie płynności rozgrywki oraz eliminacji błędów w trybach multiplayerowych. Twórcy udostępnili pełne informacje na temat zmian, jakie wprowadzi nadchodzący patch.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – co zmienia aktualizacja 1.1.3.5

Jedną z kluczowych nowości są usprawnienia walki wręcz. Ataki nożem reagują szybciej, a system zadawania obrażeń został lepiej zsynchronizowany zarówno przy trafieniach w przeciwników, jak i w elementy otoczenia. Zmieniono też sposób przerywania sprintu – bieg zatrzymuje się dopiero w momencie trafienia, a nie na czas całej animacji ataku.

GramTV przedstawia:

Patch wprowadza również poprawki do walk powietrznych. Sterowanie odrzutowcami ma być bardziej precyzyjne, a obrażenia działek pokładowych zostały zmniejszone – zniszczenie innych samolotów i śmigłowców wymaga teraz około 40% więcej trafień. Usunięto także nietypowy błąd, który powodował eksplozję pojazdów po wykonaniu eliminacji na przeciwniku leżącym na ich dachu.

Aktualizacja poprawia stabilność trybów Battle Royale i Gauntlet oraz eliminuje liczne problemy z interfejsem i HUD-em. DICE nie zapowiada jednak wzrostu wydajności – patch skupia się wyłącznie na mechanice i stabilności. Title Update 1.1.3.5 do Battlefield 6 zadebiutuje 20 stycznia o godzinie 10:00 czasu polskiego i zostanie pobrany automatycznie na Steamie oraz w aplikacji EA.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/battlefield-6-title-update-1-1-3-5-detailed-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
Battlefield
battle royale
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
