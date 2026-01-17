Battlefield 6 otrzyma kolejną aktualizację. DICE publikuje pełną listę zmian

Title Update 1.1.3.5 ma skupić się przede wszystkim na poprawie płynności rozgrywki oraz eliminacji błędów w trybach multiplayerowych. Twórcy udostępnili pełne informacje na temat zmian, jakie wprowadzi nadchodzący patch.

Battlefield 6 – co zmienia aktualizacja 1.1.3.5

Jedną z kluczowych nowości są usprawnienia walki wręcz. Ataki nożem reagują szybciej, a system zadawania obrażeń został lepiej zsynchronizowany zarówno przy trafieniach w przeciwników, jak i w elementy otoczenia. Zmieniono też sposób przerywania sprintu – bieg zatrzymuje się dopiero w momencie trafienia, a nie na czas całej animacji ataku.