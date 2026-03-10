Finałowy zwiastun Super Mario Galaxy Film. Kolejne gwiazdy w obsadzie

Zgodnie z zapowiedzią w poniedziałkowy wieczór odbyło się Nintendo Direct. Pokaz ten poświęcony był jednak tylko jednemu tematowi.

Tematem tym był oczywiście nadchodzący film. Czego się tym razem dowiedzieliśmy? Donald Glover w obsadzie Super Mario Galaxy Film Otrzymaliśmy m.in. finałowy zwiastun Super Mario Galaxy Film. W tym zaś znalazły się nieujawnione wcześniej kadry ze wspomnianego filmu. Dowiadujemy się więc, że zarzewiem akcji był Bowser Junior i jego atak na zamek Księżniczki Peach, którego celem jest uwolnienie jego ojca, Bowsera. Uwolnienie, do którego zresztą dochodzi, bo w kolejnych ujęciach widzimy jego triumfalny powrót do poddanych mu Koopas. Potem jest już dynamicznie, bo widzimy kilka scen z udziałem czarodziejki Rosaliny czy też samego Mario mknącego na plecach debiutującego na wielkim ekranie Yoshiego. Niespodziewanie pojawił się też Wart, znany z Super Mario Bros. 2.

Głosu rzeczonemu Wartowi użyczy Luis Guzmán, którego ostatnio mogliśmy oglądać w serialu Wednesday jako Gomeza Adamsa. Z kolei za voice acting Honey Queen odpowiedzialna będzie Issa Rae, wielokrotnie nominowana do Złotych Globów oraz nagród Emmy. Sporym zaskoczeniem było jednak to, kto dubbingować będzie wspomnianego Yoshiego. Tutaj twórcy filmu postawili na Donalda Glovera – Simbę z dwóch produkcju live action w uniwersum Króla Lwa oraz Lando Calrissiana z Han Solo: Gwiezdne wojny - historie. Aktorzy ci dołączyli do już wcześniej ogłoszonej obsady, w której znaleźli się m.in. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy oraz Jack Black.

GramTV przedstawia:

Super Mario Galaxy Film wejdzie na ekrany kin już 1 kwietnia. Film oparty będzie na dwóch produkcjach, czyli Super Mario Galaxy z 2007 roku oraz Super Mario Galaxy 2 z 2010 roku. Będzie to też kontynuacja innego filmu, Super Mario Bros. Film z 2023 roku. Co istotne, premiera finałowego zwiastuna miała miejsce tuż przed obchodami MAR10, czyli wielkiego święta serii Mario, która w ubiegłym roku obchodziła swoje 40. urodziny. Z tej okazji Nintendo dołożyło do biblioteki Nintendo Switch Online trzy produkcje z wąsatym hydraulikiem, które wcześniej ukazały się na konsolach Game Boy Advance oraz Virtual Boy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

