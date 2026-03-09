Głośna gra za darmo na Steam. Ten tytuł trzeba mieć w swojej bibliotece

Jeżeli jeszcze nie macie dość darmówek, to Steam wyszedł z kolejną ciekawą propozycją. Tym razem na platformie Valve może całkowicie za darmo odebrać grę Deponia. To znana przygodówka z 2012 roku od studia Daedalic Entertainment. Przez kilka najbliższych dni będziecie mogli przypisać tę grę do swojego konta, a to jeden z tych tytułów, które warto mieć w swojej cyfrowej bibliotece gier. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę na Steam i do kiedy można to zrobić.

Planeta Deponia to świat, który został zdegradowany do poziomu wielkiego wysypiska śmieci. Jednym z jej mieszkańców jest Rufus z trudem wiążący koniec z końcem swojej żałosnej egzystencji. Rufus należy do najniższej klasy społecznej, skazanej na życie pośród prawdziwych gór śmieci. Cały czas wypatruje szansy dostania się do świata bogaczy, zamieszkujących szybujące wysoko w chmurach miasto. Zdaje się, że los w końcu uśmiecha się tego zarozumiałego nieudacznika, gdy pewnego dnia piękna dama o imieniu Goal z wyższego sektora spada na jedną z niezliczonych stert śmieci. Rufus decyduje się pomóc młodej kobiecie wrócić z powrotem do jej męża. Gdy zauważa, że mąż Goal jest do niego uderzająco podobny, w jego umyśle rodzi się iście demoniczny plan dostania się do świata wyższych sfer. Nie wszystko jednak układa się po jego myśli, gdyż Rufus zaczyna żywić do zagubionej piękności uczucie, które hamuje typową dla niego bezwzględność – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Deponia, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 16 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.