Zaloguj się lub Zarejestruj

Głośna gra za darmo na Steam. Ten tytuł trzeba mieć w swojej bibliotece

Radosław Krajewski
2026/03/09 19:40
0
0

Znana produkcja dostępna jest za darmo do odebrania na Steam.

Jeżeli jeszcze nie macie dość darmówek, to Steam wyszedł z kolejną ciekawą propozycją. Tym razem na platformie Valve może całkowicie za darmo odebrać grę Deponia. To znana przygodówka z 2012 roku od studia Daedalic Entertainment. Przez kilka najbliższych dni będziecie mogli przypisać tę grę do swojego konta, a to jeden z tych tytułów, które warto mieć w swojej cyfrowej bibliotece gier. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę na Steam i do kiedy można to zrobić.

Steam
Steam

Planeta Deponia to świat, który został zdegradowany do poziomu wielkiego wysypiska śmieci. Jednym z jej mieszkańców jest Rufus z trudem wiążący koniec z końcem swojej żałosnej egzystencji. Rufus należy do najniższej klasy społecznej, skazanej na życie pośród prawdziwych gór śmieci. Cały czas wypatruje szansy dostania się do świata bogaczy, zamieszkujących szybujące wysoko w chmurach miasto. Zdaje się, że los w końcu uśmiecha się tego zarozumiałego nieudacznika, gdy pewnego dnia piękna dama o imieniu Goal z wyższego sektora spada na jedną z niezliczonych stert śmieci. Rufus decyduje się pomóc młodej kobiecie wrócić z powrotem do jej męża. Gdy zauważa, że mąż Goal jest do niego uderzająco podobny, w jego umyśle rodzi się iście demoniczny plan dostania się do świata wyższych sfer. Nie wszystko jednak układa się po jego myśli, gdyż Rufus zaczyna żywić do zagubionej piękności uczucie, które hamuje typową dla niego bezwzględność – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Deponia, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 16 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.steampowered.com/app/214340/Deponia/

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
przygodówka
darmowe gry
oferta
za darmo
Daedalic Entertainment
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
Deponia
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112