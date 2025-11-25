Project Motor Racing na premierowym zwiastunie. Nowe wyścigi debiutują na rynku

W zeszłym tygodniu ujawniono ceny i zawartość poszczególnych edycji Project Motor Racing. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – nowa gra wyścigowa debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że do sieci trafił premierowy zwiastun najnowszej produkcji Iana Bella, czyli współtwórcy serii GTR i ojca Project CARS.

Dziś premiera Project Motor Racing na PC i konsolach

W premierowym zwiastunie Project Motor Racing pokazano kilka kultowych samochodów, za których kierownicą będą mogli usiąść gracze. Wspomniany trailer przypomina również, że w produkcji Straight4 Studios znajduje się 28 zeskanowanych torów. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po nowej grze wyścigowej.