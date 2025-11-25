Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing na premierowym zwiastunie. Nowe wyścigi debiutują na rynku

Mikołaj Ciesielski
2025/11/25 18:00
Fani gier wyścigowych mogą sięgnąć po nową produkcję współtwórcy serii GTR i ojca Project CARS.

W zeszłym tygodniu ujawniono ceny i zawartość poszczególnych edycji Project Motor Racing. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – nowa gra wyścigowa debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że do sieci trafił premierowy zwiastun najnowszej produkcji Iana Bella, czyli współtwórcy serii GTR i ojca Project CARS.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Dziś premiera Project Motor Racing na PC i konsolach

W premierowym zwiastunie Project Motor Racing pokazano kilka kultowych samochodów, za których kierownicą będą mogli usiąść gracze. Wspomniany trailer przypomina również, że w produkcji Straight4 Studios znajduje się 28 zeskanowanych torów. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po nowej grze wyścigowej.

Project Motor Racing wznieca pełnię pasji, piękna i dynamiki motosportu w jego profesjonalnej odsłonie. Ścigaj się poprzez epoki na 28 trasach z całego świata w 70 szczegółowo odtworzonych samochodach należących do 13 kultowych klas – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Project Motor Racing debiutuje dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Project Motor Racing - recenzja. Twórcy nieco przestrzelili zakręt, ale to się jeszcze da nadrobić.

News
Ian Bell
Straight4 Studios
gry wyścigowe
wyścigi
trailer
zwiastun
premiera
premierowy zwiastun
Project Motor Racing
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

