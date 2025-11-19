Project Motor Racing ujawnia ceny oraz zawartość podstawowej gry i Year 1 Bundle Edition

Oto pełne zestawienie tego, co znajduje się w Standard Edition, Year 1 Bundle oraz Year 1 Season Pass nadchodzącej gry Project Motor Racing.

Tworzona przez założycieli serii Project CARS w nowo powstałym studiu Straight4 Studios, gra Project Motor Racing trafi na PC i konsole w listopadzie. Wcześniej znana pod nazwą GTRevival, nowa gra wyścigowa korzysta z tego samego silnika graficznego co Farming Simulator, połączonego z autorskim silnikiem fizyki Hadron. Lista samochodów obejmuje zarówno historyczne, jak i współczesne maszyny wyścigowe, od najnowszych Le Mans Hypercars po klasyczne auta Group C.

Poznaliśmy cenę i zawartość poszczególnych edycji Project Motor Racing

Na premierę dostępne będą dwa wydania gry: Standard Edition oraz Year 1 Bundle. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie obu wersji oraz zawartość przepustki sezonowej Year 1 Season Pass.