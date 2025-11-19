Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing ujawnia ceny oraz zawartość podstawowej gry i Year 1 Bundle Edition

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 15:20
0
0

Oto pełne zestawienie tego, co znajduje się w Standard Edition, Year 1 Bundle oraz Year 1 Season Pass nadchodzącej gry Project Motor Racing.

Tworzona przez założycieli serii Project CARS w nowo powstałym studiu Straight4 Studios, gra Project Motor Racing trafi na PC i konsole w listopadzie. Wcześniej znana pod nazwą GTRevival, nowa gra wyścigowa korzysta z tego samego silnika graficznego co Farming Simulator, połączonego z autorskim silnikiem fizyki Hadron. Lista samochodów obejmuje zarówno historyczne, jak i współczesne maszyny wyścigowe, od najnowszych Le Mans Hypercars po klasyczne auta Group C.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Poznaliśmy cenę i zawartość poszczególnych edycji Project Motor Racing

Na premierę dostępne będą dwa wydania gry: Standard Edition oraz Year 1 Bundle. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie obu wersji oraz zawartość przepustki sezonowej Year 1 Season Pass.

Standard Edition w cenie 59,99 euro:

  • 70 samochodów (77 z GTE Decade Pack)
  • 28 konfiguracji torów

Ewentualny bonus za pre-rder w postaci GTE Decade Pack zawierający następujące samochody:

  • Aston Martin AMR Vantage GTE 2020
  • BMW M8 GTE 2020
  • Chevrolet Corvette C7.R 2017
  • Chevrolet Corvette C8.R 2020
  • Ford GT LM GTE 2019
  • Porsche 911 RSR 2020
  • 1 model do potwierdzenia

GramTV przedstawia:

Year 1 Bundle w cenie 89,99 euro:

  • 70 samochodów (77 z GTE Decade Pack)
  • 28 konfiguracji torów
  • ponad 35 dodatkowych samochodów
  • 4 dodatkowe konfiguracje torów
  • Ewentualny bonus za pre-rder w postaci GTE Decade Pack

Zawartość Year 1 Season Pass:

  • Group 5 Revival Pack – dostępny w dniu premiery
  • Ford Capri Zakspeed Group 5 1980
  • Nissan Skyline Super Silhouette 1982
  • Porsche 935/80 1979
  • Nissan 280 ZX IMSA GTX 1982
  • BMW 320 Turbo Group 5 1978
  • Japanese GT500 Pack – Q1 2026
  • GT Legends Pack – Q2 2026
  • V8 Power Pack – Q3 2026
  • Endurance Racing Expansion – Q4 2026

Project Motor Racing zadebiutuje 25 listopada 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Naturalnie wyczekujcie naszej recenzji, która pojawi się tego samego dnia.

Źródło:https://traxion.gg/project-motor-racing-standard-edition-and-year-1-bundle-explained

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

