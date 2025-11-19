Project Motor Racing ujawnia ceny oraz zawartość podstawowej gry i Year 1 Bundle Edition

Oto pełne zestawienie tego, co znajduje się w Standard Edition, Year 1 Bundle oraz Year 1 Season Pass nadchodzącej gry Project Motor Racing.
Tworzona przez założycieli serii Project CARS w nowo powstałym studiu Straight4 Studios, gra Project Motor Racing trafi na PC i konsole w listopadzie. Wcześniej znana pod nazwą GTRevival, nowa gra wyścigowa korzysta z tego samego silnika graficznego co Farming Simulator, połączonego z autorskim silnikiem fizyki Hadron. Lista samochodów obejmuje zarówno historyczne, jak i współczesne maszyny wyścigowe, od najnowszych Le Mans Hypercars po klasyczne auta Group C.
Poznaliśmy cenę i zawartość poszczególnych edycji Project Motor Racing
Na premierę dostępne będą dwa wydania gry: Standard Edition oraz Year 1 Bundle. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie obu wersji oraz zawartość przepustki sezonowej Year 1 Season Pass.
Standard Edition w cenie 59,99 euro:
70 samochodów (77 z GTE Decade Pack)
28 konfiguracji torów
Ewentualny bonus za pre-rder w postaci GTE Decade Pack zawierający następujące samochody:
Aston Martin AMR Vantage GTE 2020
BMW M8 GTE 2020
Chevrolet Corvette C7.R 2017
Chevrolet Corvette C8.R 2020
Ford GT LM GTE 2019
Porsche 911 RSR 2020
1 model do potwierdzenia
Year 1 Bundle w cenie 89,99 euro:
70 samochodów (77 z GTE Decade Pack)
28 konfiguracji torów
ponad 35 dodatkowych samochodów
4 dodatkowe konfiguracje torów
Ewentualny bonus za pre-rder w postaci GTE Decade Pack
Zawartość Year 1 Season Pass:
Group 5 Revival Pack – dostępny w dniu premiery
Ford Capri Zakspeed Group 5 1980
Nissan Skyline Super Silhouette 1982
Porsche 935/80 1979
Nissan 280 ZX IMSA GTX 1982
BMW 320 Turbo Group 5 1978
Japanese GT500 Pack – Q1 2026
GT Legends Pack – Q2 2026
V8 Power Pack – Q3 2026
Endurance Racing Expansion – Q4 2026
Project Motor Racingzadebiutuje 25 listopada 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Naturalnie wyczekujcie naszej recenzji, która pojawi się tego samego dnia.
