Project Motor Racing ma plan naprawczy na najbliższe lata. Twórcy zapowiadają duże zmiany

Czy Straight4 Studios da radę wyprowadzić Project Motor Racing na prostą?

Twórcy symulatora wyścigowego Project Motor Racing przedstawili szczegóły długoterminowego planu rozwoju gry. Straight4 Studios zapowiada, że nadchodząca aktualizacja 2.0 to dopiero początek większych zmian, które mają poprawić kondycję produkcji po trudnym starcie. Aby mieć szerszy kontekst sytuacji, zachęcamy do sprawdzenia naszych recenzji wersji na PC oraz na PlayStation 5. Project Motor Racing ma plan naprawczy Wspomniana aktualizacja ma się pojawić jeszcze w marcu na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Patch wprowadzi między innymi ulepszony model zachowania się opon w kolejnych klasach pojazdów, poprawę wydajności oraz nową płatną paczkę samochodów inspirowaną japońską serią wyścigową Super GT. W rozmowie z serwisem Traxion współzałożyciel studia i dyrektor ds. rozwoju Kevin Boland podkreślił, że zespół nie zamierza kończyć prac po wydaniu dużej aktualizacji.

To nie koniec. Mamy długoterminowe plany. Wszystko, co zapowiadałem publicznie, zostanie zrealizowane. Dla zespołu praca nad tą grą jest projektem życia, a partnerstwo z wydawcą Giants Software zapewnia stabilną przyszłość tytułu. Jednym z tematów, który wzbudzał duże zainteresowanie jeszcze przed premierą gry, była obsługa wirtualnej rzeczywistości. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, ta funkcja nie pojawiła się w dniu premiery i nadal jest w przygotowaniu. Boland wyjaśnił, że obecnie priorytetem jest optymalizacja wydajności, zwłaszcza po stronie procesora. Dopiero po poprawie renderowania możliwe będzie wprowadzenie stabilnej obsługi VR. Według twórców pierwsze efekty tych prac mogą pojawić się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jednym z filarów gry miała być społeczność tworząca własne dodatki, jednak do tej pory liczba modów była niewielka. Wkrótce ma się to zmienić dzięki premierze nowej trasy High Rock Circuit, która pojawi się na wszystkich platformach. Boland przyznał jednak, że rozwój modów jest wolniejszy, niż zakładano. Część twórców skupia się na projektach komercyjnych, a dodatkowe ograniczenia wynikają z kwestii licencyjnych i wymogów klasyfikacji wiekowych. Patch 2.0 wprowadzi także poprawki do trybu kariery, który po premierze gry był często krytykowany przez graczy. Zmieniony zostanie system sponsorów, aby był bardziej zrozumiały dla nowych użytkowników. Do gry trafią również trofea i system osiągnięć, a zamiast sztywnego limitu sezonów pojawi się osobista “sala sław”, w której gracze będą mogli śledzić swoje dokonania i wracać do wcześniejszych mistrzostw. Aktualizacja ma także przynieść wiele zmian technicznych. Twórcy pracują nad poprawą reakcji przepustnicy, stabilnością trybu online, systemem anty-cheat oraz nowym modelem oświetlenia. Pojawi się również przeprojektowany interfejs użytkownika i dodatkowe opisy ustawień, które mają ułatwić graczom zrozumienie mechanik symulatora. Według zespołu Patch 2.0 nie będzie “magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów”, ale ma stanowić solidną podstawę do dalszego rozwoju gry. Twórcy zapowiadają, że kolejne usprawnienia będą wprowadzane stopniowo w nadchodzących miesiącach.