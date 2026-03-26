Project Motor Racing atakuje w wersji 2.0. Rewolucja w karierze, fizyce i grafice

Project Motor Racing podobno odrodziło się na nowo, po masie problemów jaka spotkała grę po premierze.

Twórcy Project Motor Racing udostępnili długo zapowiadaną aktualizację 2.0. Patch trafił na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, cztery miesiące po premierze gry. Studio Straight4 Studios podkreśla, że to dopiero początek większych zmian, a udostępniona właśnie aktualizacja ma stanowić fundament pod dalszy rozwój symulatora wyścigowego. Możecie zapoznać się z naszymi recenzjami wersji PC oraz na PlayStation 5. Project Motor Racing otrzymało aktualizację 2.0 Update 2.0 wprowadza szeroki zakres poprawek i nowości. Wśród najważniejszych znalazły się nowe modele opon dla wybranych aut i klas wyścigowych oraz znaczące zmiany w prowadzeniu pojazdów i balansie rozgrywki. Dodatkowo przebudowany został tryb kariery, który ma teraz bardziej wyraźny cel końcowy. Interfejs gry doczekał się gruntownego przeprojektowania. Twórcy nanieśli także poprawki graficzne i wydajnościowe, szczególnie na konsolach, które miały z tym spory problem. Gracze otrzymali także system anty-cheat w trybie multiplayer oraz ulepszoną sztuczną inteligencję, choć jak wskazują pierwsze testy, ten element wciąż wymaga dalszych prac.

Twórcy wyraźnie rozbudowali tryb jednoosobowy. Dodano między innymi prawdziwe marki sponsorów, ceremonie podium oraz system trofeów pozwalający śledzić postępy w karierze. Całkowicie odświeżono również wspomniany wyżej interfejs gry. Usunięto sceny garażowe, zmieniono układ menu, a wybór samochodów przeniesiono do nowej, studyjnej przestrzeni. Wprowadzono także szczegółowe opisy aut, tooltipy oraz ulepszone ekrany ładowania z poradami.

Jednym z kluczowych elementów aktualizacji są zmiany w modelu jazdy. W wielu klasach w tym GT, GTE, N-GT czy MX-5, pojawiły się nowe modele opon oraz poprawki aerodynamiki i zawieszenia. Ulepszono także reakcję przepustnicy, działanie kontroli trakcji oraz wspomaganie skrzyni biegów. Wprowadzono również nowe domyślne ustawienia dla większości pojazdów. Aktualizacja przynosi szeroki pakiet usprawnień wizualnych. Przebudowano oświetlenie w oparciu o bardziej realistyczne wartości fizyczne, poprawiono efekty pogodowe oraz roślinność na torach. Szczególnie istotne są zmiany dla wersji konsolowych, które mają teraz oferować jakość bliższą edycji PC. Poprawiono także ogólną wydajność i stabilność gry co było bardzo problematycznym elementem na konsolach. Wśród nowości znalazły się również nowe widgety HUD, w tym ECU i FFB, a także rozbudowany system komunikatów od inżyniera wyścigowego i spottera. Aktualizacja 2.0 to jedna z największych zmian w historii gry. Choć nie rozwiązuje wszystkich problemów, wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju Project Motor Racing i stanowi solidną bazę pod kolejne usprawnienia w nadchodzących miesiącach. Czy jednak gracze będą chcieli dać szansę tej produkcji po tak solidnym rozczarowaniu?