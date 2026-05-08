Forza Horizon 6 zaoferuje darmowe auta dla wiernych fanów serii. Możecie zdobyć do sześciu samochodów

Forza Horizon 6 zadebiutuje już w przyszłym tygodniu, a studio Playground Games przygotowało specjalną niespodziankę dla wieloletnich fanów serii. Gracze, którzy wcześniej bawili się w poprzednich odsłonach cyklu Forza Horizon lub w najnowszej Forzie Motorsport, będą mogli odebrać nawet sześć darmowych samochodów w ramach programu lojalnościowego.
Samochody za lojalność
Jak ma działać lojalnościowa akcja? Przykładowo osoby, które grały w reboot Forza Motorsport z 2023 roku, otrzymają Chevroleta Corvette E-Ray. Z kolei gracze posiadający zapis rozgrywki z Forza Horizon 5 odblokują wcześniej Mercedes-AMG ONE. Za każdą jedną ograną część gracz otrzyma samochód, jeśli jednak jakąś odsłonę pominęliście, wówczas danego auta “przypisanego” do niej nie otrzymacie. Pełna lista nagród lojalnościowych prezentuje się następująco:
Forza Motorsport – Chevrolet Corvette E-Ray
Forza Horizon 5 – Mercedes-AMG ONE
Forza Horizon 4 – Aston Martin Vulcan
Forza Horizon 3 – Lamborghini Centenario LP 770-4
Forza Horizon 2 – Lamborghini Huracan LP 610-4
Forza Horizon – Dodge SRT Viper GTS
Każda z nagród reprezentuje samochód okładkowy przypisany do danej odsłony serii. Wyjątkiem pozostaje jednak Forza Horizon 4, ponieważ na okładce tej części widniał McLaren Senna, a nie Aston Martin Vulcan. Jeśli konto Xbox Gamertag gracza jest powiązane z wcześniejszymi odsłonami Forzy, bonusowe auta zostaną automatycznie odblokowane w Forza Horizon 6 po ukończeniu wyścigu otwierającego kampanię w Tokyo City.
Nowy system wzbudza jednak mieszane reakcje. Od lat seria Forza Horizon była krytykowana za zbyt szybkie rozdawanie bardzo mocnych samochodów poprzez darmowe losowania Wheelspin. Twórcy zapowiadają, że szósta odsłona ma częściowo rozwiązać ten problem, ograniczając dostęp do szybszych aut do późniejszych wydarzeń Wristband w kampanii. Nadal nie wiadomo jednak, czy nagrody z Wheelspinów pozostaną równie hojne jak wcześniej. Program lojalnościowy częściowo omija te ograniczenia, choć korzystanie z niego będzie całkowicie opcjonalne.
Forza Horizon 6zadebiutuje 19 maja na PC oraz Xbox Series X/S. Właściciele Premium Edition rozpoczną zabawę wcześniej, już 15 maja. W późniejszym terminie gra trafi również na PlayStation 5.
