Project: Mara wstrzymany. Hellblade 3 ma być teraz głównym projektem Ninja Theory

Patrycja Pietrowska
2026/01/12 19:00
Ninja Theory zmienia plany.

Pojawiły się spekulacje dotyczące dalszych kroków zespołu Ninja Theory, który należy do wewnętrznych struktur Microsoftu. Według doniesień Jeza Cordena z serwisu Windows Central, studio obecnie nie prowadzi żadnych prac nad tajemniczym projektem znanym jako Project: Mara. Tytuł ten, zaprezentowany pierwotnie w 2020 roku, miał być nowatorskim horrorem badającym granice ludzkiej psychiki i lęku.

Senua's Saga: Hellblade II
Senua’s Saga: Hellblade II

Project: Mara może nigdy nie powstać. Studio skupia się na Hellblade

Corden twierdzi jednak, że była to jedynie wstępna wizja artystyczna, która nigdy nie przerodziła się w faktyczny proces produkcyjny. Choć deweloperzy mogą w przyszłości powrócić do tych założeń, obecnie Project: Mara nie figuruje na liście aktywnych zadań studia, co wyklucza go z grona tytułów, które mogłyby zostać ukończone w najbliższym czasie.

Zamiast tego uwaga zespołu ma być skoncentrowana na przygotowaniu Hellblade 3. Decyzja o kontynuowaniu tej sagi miała zapaść w maju 2024 roku, tuż po debiucie drugiej części przygód głównej bohaterki. Nadchodząca produkcja ma w założeniu zaoferować znacznie wyższy poziom interakcji niż miało to miejsce w poprzednich odsłonach. Twórcy pragną stworzyć dzieło o szerszym potencjale rynkowym, które będzie postrzegane jako bardziej klasyczna gra wideo, co pozwoli dotrzeć do większej liczby użytkowników.

GramTV przedstawia:

Hellblade 3 ma zachować swój unikalny charakter, badający mroczne zakamarki umysłu, ale jednocześnie wzbogacić go o nowe elementy mechaniki. Melina Juergens, która wciela się w rolę Senuy, pozostaje kluczową postacią dla tej wizji.

Sytuacja rzuca nowe światło na zaplanowane na 22 stycznia 2026 roku wydarzenie Xbox Developer_Direct. Być może właśnie wtedy pojawi się potwierdzenie zmiany priorytetów firmy.

Źródło:https://gamingbolt.com/hellblade-3-is-ninja-theorys-next-game-project-mara-not-currently-in-development-rumor

News
plotka
Ninja Theory
Plotki
Hellblade
Hellblade II: Senua's Saga
spekulacje
Hellblade 3
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

