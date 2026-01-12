Project: Mara wstrzymany. Hellblade 3 ma być teraz głównym projektem Ninja Theory

Pojawiły się spekulacje dotyczące dalszych kroków zespołu Ninja Theory, który należy do wewnętrznych struktur Microsoftu. Według doniesień Jeza Cordena z serwisu Windows Central, studio obecnie nie prowadzi żadnych prac nad tajemniczym projektem znanym jako Project: Mara. Tytuł ten, zaprezentowany pierwotnie w 2020 roku, miał być nowatorskim horrorem badającym granice ludzkiej psychiki i lęku.

Project: Mara może nigdy nie powstać. Studio skupia się na Hellblade

Corden twierdzi jednak, że była to jedynie wstępna wizja artystyczna, która nigdy nie przerodziła się w faktyczny proces produkcyjny. Choć deweloperzy mogą w przyszłości powrócić do tych założeń, obecnie Project: Mara nie figuruje na liście aktywnych zadań studia, co wyklucza go z grona tytułów, które mogłyby zostać ukończone w najbliższym czasie.