Xbox Developer_Direct wraca w tym miesiącu. Znamy 3 gry, jakie zostaną pokazane

Microsoft zapowiada obszerne materiały z rozgrywki i wizyty w studiach pracujących nad premierami 2026 roku.

Xbox oficjalnie potwierdził powrót wydarzenia Developer_Direct, które odbędzie się 22 stycznia 2026 roku. Transmisja przyniesie nowe materiały z trzech dużych projektów – Fable, Forza Horizon 6 oraz Beast of Reincarnation od studia Game Freak. Xbox Developer_Direct – co zobaczymy? Wydarzenie wpisuje się w obchody 25-lecia marki Xbox i ma otworzyć wyjątkowo mocny rok dla platformy Microsoftu. Jak zapowiada firma, prezentacje poprowadzą sami twórcy gier, pokazując zarówno rozgrywkę, jak i kulisy produkcji.

Najwięcej uwagi przyciągają dwa tytuły od Playground Games. Studio zaprezentuje pierwszy dłuższy pokaz rozgrywki z Fable, które ma być świeżym początkiem kultowej serii RPG. Twórcy zapowiadają zachowanie kluczowych motywów – wyborów moralnych, konsekwencji decyzji, brytyjskiego humoru i baśniowej atmosfery – w nowoczesnej oprawie. Drugą produkcją będzie Forza Horizon 6, która po raz pierwszy pokaże gameplay i zabierze graczy do otwartego świata inspirowanego Japonią. Playground zapowiada nowe funkcje oraz zróżnicowane krajobrazy, mające odróżnić szóstą odsłonę od poprzednich części serii.

GramTV przedstawia:

Trzecim tytułem jest Beast of Reincarnation – nowa gra akcji RPG od Game Freak, znanego przede wszystkim z serii Pokémon. Produkcja osadzona została w postapokaliptycznej Japonii i skupi się na bohaterce imieniem Emma oraz jej psim towarzyszu Koo. Podczas Developer_Direct po raz pierwszy pokazane zostaną szczegóły systemu walki i mechaniki manipulowania roślinnością. Transmisja odbędzie się 22 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego (10:00 PT / 13:00 ET / 18:00 UK). Pokaz będzie dostępny na oficjalnych kanałach Xboxa. Microsoft zapowiada, że to dopiero początek informacji o grach planowanych na 2026 rok.