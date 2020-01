Studio Ninja Theory zapowiedziało swoją kolejną grę, Project: MARA

News

Maria Wawrzyniak ,

Na ten moment wiemy już, że deweloperzy ze studia Ninja Theory pracują nad grą sieciową Bleeding Edge oraz kontynuacją świetnego Hellblade: Senua’s Sacrifice. Okazuje się jednak, że to nie wszystko – teraz zespół zapowiedział swój kolejny projekt pod tytułem Project: MARA. Ma to być coś w rodzaju eksperymentalnego horroru, gdzie zwiedzimy dosłownie jedną lokację i poznamy jedną postać, a głównym celem twórców jest pokazanie prawdziwego oblicza mentalnego chaosu. Jeżeli graliście w Hellblade, to na pewno nie jest dla Was nowością zainteresowanie Ninja Theory kwestią zdrowia psychicznego. Deweloperzy przyznali, że przy tworzeniu Project: MARA również będą korzystać z różnych badań naukowych i świadectw osób trzecich. Nie podano żadnych innych szczegółów.

https://youtu.be/WyYzrcZurAs

Zamiast tego twórcy zdradzili nieco więcej na temat kontynuacji przygód Senuy – Tameem Antoniades, współzałożyciel Ninja Theory, wspomniał, że w Hellblade II: Senua’s Saga wszystko pójdzie o krok dalej i finalnie zespół ma nadzieję pokazać, jak szaleństwo oraz cierpienie kształtują mity, religię i bogów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż przy kontynuacji pracuje dwukrotnie większy zespół deweloperski, a samo studio jest zaangażowane w The Insight Project, w ramach którego Brytyjczycy sprawdzają możliwości technologii z gier w badaniach nad zdrowiem psychicznym.

Jak już wspomnieliśmy, Senua’s Saga: Hellblade II to pełnoprawna kontynuacja gry Hellblade: Senua’s Sacrifice, czyli trzecioosobowej gry akcji osadzonej w fantastycznym świecie czerpiącym garściami z mitologii nordyckiej. Główną bohaterką po raz kolejny będzie tytułowa Senua – celtycka wojowniczka, która w części pierwszej postanowiła zawalczyć o duszę swojego zmarłego ukochanego i udać się w niezwykle niebezpieczną podróż wgłąb wikińskiego piekła. Po drodze kobieta stawia czoła nie tylko dziwacznym istotom, ale również własnym słabościom, które przejawiają się pod postacią niepokojących wizji czy halucynacji.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis