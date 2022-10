Project Hadar to zupełnie nowa marka CD Projektu RED

Dzisiejszy dzień można uznać za bardzo dobry dla miłośników twórczości polskiego studia CD Projekt RED. Dowiedzieliśmy się, że powstają aż trzy nowe gry z uniwersum Wiedźmina, a także pełnoprawna kontynuacja gry Cyberpunk 2077. To jednak nie koniec – deweloperzy ujawnili Project Hadar, który ma być zupełnie nową marką. Warto w tym momencie zaznaczyć, że będzie to pierwsza w historii gra, za którą CD Projekt RED jest w pełni odpowiedzialne, gdyż koncept Wiedźmina należy do Andrzeja Sapkowskiego, a koncept Cyberpunka do Mike’a Pondsmitha. Na temat samego projektu na razie nie wiemy zbyt wiele.

Nadchodzi nowa marka od CD Projekt RED

Najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z grą RPG, która skupi się na fabule. Niewykluczone jednak, że zobaczymy w niej tryb multiplayer, na których Redzi chcą kłaść większy nacisk w przyszłych projektach. Project Hadar na ten moment nie znajduje się nawet w fazie produkcji. Aktualnie zajmuje się nim niewielki zespół CD Projektu, który pracuje nad podstawowymi założeniami i światem.