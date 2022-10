Cyberpunk 2077: Orion to pełnoprawna kontynuacja. CD Projekt rozwija markę

Okazuje się, że trzy nowe gry z uniwersum Wiedźmina to nie wszystko, co spółka CD Projekt oraz studio CD Projekt RED przygotowali w ramach dzisiejszej aktualizacji swojej strategii rozwoju. Ujawniono bowiem również Project Orion, czyli pełnoprawną kontynuację gry Cyberpunk 2077. Jest to oczywiście tytuł roboczy, a sama produkcja ma zaprezentować nową jakość i wykorzystać potencjał tego mrocznego uniwersum przyszłości. Nie możemy jednak liczyć na rychłą premierę. Poniżej więcej informacji!

Powstaje kontynuacja Cyberpunka 2077

Nasze plany są ambitne i wymagają wiele pracy, zaangażowania i dalszego rozwoju. W tym celu chcemy stworzyć nowy zespół w Bostonie, który wspólnie z rozwijającym się teamem z Vancouver stanie się CD PROJEKT RED North America. Ten ruch umożliwi nam pełny dostęp do puli talentów z Ameryki Północnej – mówi Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych. – Drugim niezależnym zespołem deweloperskim działającym z Bostonu jest The Molasses Flood – zaznacza.

Project Orion będzie rozwijany przez nowe studio CD Projekt RED North America.