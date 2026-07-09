Project Awakening żyje. Po 10 latach od zapowiedzi gra „naprawdę zaczyna nabierać kształtu”

Prace nad grą „posuwają się naprzód” – zapewnia prezes studia Cygames.
Dwa lata temu informowaliśmy, że Project Awakening wciąż powstaje. Wówczas deweloperzy zapewniali, że „ciężko pracuje” nad swoim action-RPG, ale od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych materiałów i szczegółów. Tymczasem okazuje się, że teraz – po 10 latach od zapowiedzi – produkcja Cygames „naprawdę zaczyna nabierać kształtu”.
Project Awakening wciąż powstaje. Nowe action-RPG studia Cygames jest „nieustannie” dopracowywane
Głównym tematem najnowszego numeru „Weekly Famitsu” jest 15. rocznica powstania firmy Cygames (dzięki Gematsu). Dlatego też Koichi Watanabe – prezes japońskiego studia – udzielił wywiadu redakcji wspomnianego magazynu. Nic więc dziwnego, że dziennikarze postanowili skorzystać z okazji i wypytać Watanabe o przyszłość Project Awakening.
Prace nad Project Awakening oczywiście posuwają się naprzód. W tej chwili mogę powiedzieć, że projekt „naprawdę zaczyna nabierać kształtu”. Wszyscy członkowie zespołu pracują każdego dnia z prawdziwym przekonaniem, że wszystko zaczyna się układać – powiedział prezes Cygames.
GramTV przedstawia:
Watanabe został również zapytany o to, czy zaprezentowany na zwiastunie z 2018 roku świat oraz styl gry uległ jakimkolwiek zmianom. Przedstawiciel Cygames przyznał, że „jest nieco inny”, ale „ogólny kierunek pozostaje w dużej mierze ten sam”. Prezes japońskiej firmy wyjaśnił, że Project Awakening jest „nieustannie” dopracowywany, a twórcy wprowadzają „tu i ówdzie” nowe elementy.
Na koniec warto przypomnieć, że Project Awakening zostało zapowiedziane jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Można jednak założyć, że obecnie wspomniany tytuł powstaje z myślą o PlayStation 5. Zgodnie z przekazywanymi ma to być gra otwartym światem, łączącą elementy RPG i high fantasy, która będzie kłaść nacisk na walkę oraz elementy kooperacji w trybie wieloosobowym.
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