Project Awakening żyje. Po 10 latach od zapowiedzi gra „naprawdę zaczyna nabierać kształtu”

Dwa lata temu informowaliśmy, że Project Awakening wciąż powstaje. Wówczas deweloperzy zapewniali, że „ciężko pracuje” nad swoim action-RPG, ale od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych materiałów i szczegółów. Tymczasem okazuje się, że teraz – po 10 latach od zapowiedzi – produkcja Cygames „naprawdę zaczyna nabierać kształtu”.

Project Awakening wciąż powstaje. Nowe action-RPG studia Cygames jest „nieustannie” dopracowywane

Głównym tematem najnowszego numeru „Weekly Famitsu” jest 15. rocznica powstania firmy Cygames (dzięki Gematsu). Dlatego też Koichi Watanabe – prezes japońskiego studia – udzielił wywiadu redakcji wspomnianego magazynu. Nic więc dziwnego, że dziennikarze postanowili skorzystać z okazji i wypytać Watanabe o przyszłość Project Awakening.