Szalony eksperyment gracza Diablo 4. „Nie próbujcie tego w domu”

Fan spędził aż 20 godzin przy grze bez żadnych przerw.

Nowy sezon Diablo 4, zatytułowany Death Awakening, wystartował 30 czerwca i wprowadził długo wyczekiwane zmiany w najrzadszych przedmiotach w grze. Mythic Uniques, określane teraz jako Iconic Mythics, otrzymały dwa gwarantowane efekty, które mają współgrać z unikalnymi właściwościami danego przedmiotu. To odpowiedź Blizzarda na krytykę po testach PTR, gdzie gracze narzekali na całkowicie losowe premie. Problem w tym, że nawet po tych poprawkach społeczność znalazła kolejny powód do frustracji. Tym razem chodzi o częstotliwość wypadania łupu. Diablo 4 – gracz spędził 20 godzin na zdobywaniu najrzadszych przedmiotów. Nie zdobył ani jednego Twórca znany jako wudijo przeprowadził bardzo dokładny test i przez 20 godzin bez przerwy farmił bossów, próbując zdobyć Iconic Mythics. Szczególnie zależało mu na mieczu El'Druin Sword of Justice, ale mimo ogromnego nakładu czasu nie trafił ani jednego przedmiotu z tej kategorii.

Streamer spędził niemal dwa pełne dni na Helltides, nie zajmując się w międzyczasie niczym innym. W efekcie zebrał 850 lair keys, 900 greater lair keys oraz 127 superior lair keys. Po wykorzystaniu ich na bossach zdobył ponad 100 Mythics, pięć Mythic Seals i ponad pięć miliardów złota. Iconic Mythic nie wypadł jednak ani razu. Wudijo próbował ratować sytuację także przez rzemiosło. Prawie wszystkie zdobyte Mythics rozebrał u kowala, wymienił je na Resplendent Sparks i wykorzystał do tworzenia kolejnych przedmiotów. Efekt nadal był ten sam. Po całym tym wysiłku, po całym craftingu, po wszystkich Sparks i wszystkich bossach z kryjówek, po prostu nie mam tego przedmiotu. Tak właśnie to wyglądało i jestem bardzo smutny. Streamer przyznał, że Helltides są obecnie bardzo skutecznym sposobem na zdobywanie zwykłych Mythics oraz Mythic Seals. Jeśli jednak ktoś poluje na konkretny Iconic Mythic albo na dowolny przedmiot z tej grupy, sytuacja wygląda znacznie mniej zachęcająco. To zdecydowanie jest dość rozczarowujące. Nie próbujcie tego w domu.

GramTV przedstawia:

Wudijo zwrócił też uwagę na inny problem. Nawet jeśli gracz w końcu zdobędzie mityczną wersję przedmiotu Unique pasującego do jego buildu, nie ma gwarancji, że będzie ona realnym ulepszeniem. W większości przypadków znajdziecie tak wiele dobrych Unique, że zanim pojawi się realna szansa na zdobycie wersji Mythic, ten Mythic najczęściej okazuje się gorszy albo przynajmniej nie daje dużego ulepszenia. Jako przykład podał łuk Eaglehorn dla Rogue. Wudijo znalazł bardzo dobrą zwykłą wersję tego przedmiotu i chciał sprawdzić, czy mityczny wariant okaże się lepszy. Gdy Mythic Eaglehorn w końcu wypadł, miał dwie słabe statystyki. Ponieważ przerobiony system łupu w Diablo 4 pozwala zmienić tylko jedną moc przedmiotu Mythic, streamer ostatecznie rozebrał go u kowala. Nie jest to odosobniona opinia. W społeczności Diablo 4 pojawiają się kolejne głosy krytyki, a jeden z popularnych wątków na Reddicie określił drop rate Iconic Mythics w 14. sezonie jako „zepsuty”. Rzadkie przedmioty mają oczywiście swój urok, szczególnie w serii opartej na nieustannym polowaniu na coraz lepszy ekwipunek. Trudno jednak dziwić się frustracji, skoro jednym z najważniejszych elementów nowego sezonu jest właśnie przebudowa Mythics, a sezon trwa tylko około trzech miesięcy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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