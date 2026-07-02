Gwiazda Diuny dołącza do Władcy Pierścieni. „Czułam się elfką przez całe życie”

Anya Taylor-Joy: „Czułam się elfką przez całe życie”
W rozmowie z Rotten Tomatoes aktorka nie kryła ogromnego entuzjazmu związanego z dołączeniem do jednej z najważniejszych franczyz fantasy w historii kina.
Mam wrażenie, że przez całe życie byłam elfką, więc możliwość zagrania jej jest dla mnie czymś niezwykle satysfakcjonującym. Jestem ogromną fanką Władcy Pierścieni. Jestem też wielką fanką Andy'ego Serkisa. To wspaniały człowiek i niezwykle kreatywny twórca. Sam fakt, że mogę stać się częścią tego świata i wcielić się w tę postać, jest spełnieniem marzeń.
Choć Warner Bros. wciąż nie ujawniło szczegółów dotyczących bohaterki Taylor-Joy, wcześniejsze doniesienia wskazywały, że aktorka wcieli się w zaufaną i niezwykle groźną agentkę króla Thranduila. Jak wiemy, władcę elfów ponownie zagra Lee Pace, który powróci do roli znanej z filmowej trylogii Hobbit.
GramTV przedstawia:
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma rozegra się przed wydarzeniami z Drużyny Pierścienia i skupi się na poszukiwaniach Golluma, prowadzonych równolegle przez Aragorna i Gandalfa. Za reżyserię odpowiada Andy Serkis, który ponownie wcieli się również w tytułowego bohatera. W obsadzie znaleźli się także Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo, Kate Winslet, Jamie Dornan oraz Leo Woodall. Nad scenariuszem pracowali Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou, a producentami filmu są Boyens, Walsh oraz Peter Jackson. Premiera została zaplanowana na grudzień 2027 roku.
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