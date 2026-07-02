Gwiazda Diuny dołącza do Władcy Pierścieni. „Czułam się elfką przez całe życie”

Niedawno ujawniono, że Anya Taylor-Joy zagra w nowym filmie osadzonym w świecie J.R.R. Tolkiena. Teraz aktorka po raz pierwszy opowiedziała o swoim udziale w produkcji.

Jedną z najgłośniejszych wiadomości ostatnich tygodni dla fanów fantasy było potwierdzenie, że Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Produkcja będzie prequelem głównej filmowej sagi i zabierze widzów z powrotem do Śródziemia. Teraz gwiazda Mad Maxa i nadchodzącej Diuny 3 po raz pierwszy skomentowała swój udział w projekcie.

Anya Taylor-Joy: „Czułam się elfką przez całe życie”

W rozmowie z Rotten Tomatoes aktorka nie kryła ogromnego entuzjazmu związanego z dołączeniem do jednej z najważniejszych franczyz fantasy w historii kina.