Zaloguj się lub Zarejestruj

Pogłoski o śmierci Switcha były przesadzone. Nintendo będzie kontynuować sprzedaż poza Europą

Maciej Petryszyn
2026/07/09 15:45
0
0

Niedawno Nintendo ogłosiło spore zmiany. Te dotknęły zarówno pierwszego, jak i drugiego Switcha.

Wydawało się nawet, że rewolucyjny handheld może przejść na zasłużoną emeryturę. Tymczasem...

Nintendo Switch
Nintendo Switch

Nintendo Switch będzie żyć dalej, ale poza Europą

Tymczasem z doniesieniami o końcu Nintendo Switch było jak z pogłoskami o śmierci Marka Twina – były one mocno przesadzone. Już w momencie publikacji komunikatu przez Japończyków pojawiły się wątpliwości, czy ich decyzja o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży tyczyć się będzie jedynie rynku europejskiego, czy globalnego. Samo Nintendo bynajmniej nie było zbyt precyzyjne i stąd to zamieszanie. Dopiero teraz sprawa wyklarowała się, bo z pytaniem do producenta Switcha zwróciła się redakcja IGN. Teraz wszystko jest już jasne – jeżeli nie mieszkacie na Starym Kontynencie, NS nadal będzie dla was dostępne.

Lakoniczne oświadczenie japońskiego giganta dla IGN brzmiało tak:

Planujemy kontynuować sprzedaż konsoli Nintendo Switch poza regionami, w których Nintendo of Europe prowadzi działalność.

GramTV przedstawia:

Skąd w ogóle te zmiany? Przypomnijmy, że już niedługo w życie wejdą nowe przepisy ustanowione przez Unię Europejską. W ich ramach i z myślą o ekologii producenci szeroko pojętej elektroniki będą zobligowani do ułatwienia wymiany baterii w swoich urządzeniach. Od lat standardem stało się, że zwykły użytkownik nie ma dostępu do ogniw zasilających w telefonach komórkowych, tabletach czy też konsolach przenośnych. Teraz ma się to zmienić i właśnie dlatego Nintendo Switch 2 otrzyma nową, stworzoną właśnie na rynek europejski wersję. W przypadku oryginalnego Nintendo Switch uznano natomiast, że zmiany na liniach produkcyjnych oraz w projektach w przypadku 10-letniego sprzętu nie będą opłacalne.

Z tego też powodu Nintendo Switch LCD, Nintendo Switch OLED, jak i Nintendo Switch Lite będą produkowane z myślą o Europie jedynie do końca tego roku. Niemniej w lutym 2027 wszystkie trzy konsole znikną z Nintendo Store, a miesiąc później Japończycy nie będą już sprzedawać ich sprzedawcom detalicznym, którzy będą mogli je rozpowszechniać jedynie do wyczerpania stanów magazynowych.

Źródło:https://nintendoeverything.com/nintendo-confirms-plans-to-continue-selling-switch-1-outside-of-europe/

Tagi:

Tech
Nintendo
Nintendo Switch
Switch
handheld
konsola przenośna
rynek
rynek konsolowy
produkcja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112