Przed wyruszeniem w drogę w Baldur's Gate 3 będziesz mógł zebrać do drużyny jeszcze dwie nowe sojuszniczki

Taka niespodzianka.

Wydawać by się mogło, że lista sojuszników, którzy mogą dołączyć do naszej drużyny w Baldur's Gate 3, jest już dobrze znana. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Wszystko za sprawą nowej modyfikacji, która zamienia dwie ważne postacie niezależne w pełnoprawne towarzyszki. Aylin i Isobel mogą wreszcie walczyć u naszego boku Społeczność Baldur's Gate 3 od miesięcy udowadnia, że w grze Larian Studios wciąż można znaleźć nowe sposoby na odświeżenie rozgrywki. Jak zauważył serwis Cooldown.pl, jeden z moderów postanowił spełnić marzenie wielu fanów i umożliwić zabranie do drużyny dwóch bohaterek, które do tej pory pozostawały głównie mieszkańcami obozowiska.

Za projekt odpowiada użytkownik o pseudonimie WorldWalker42, który przygotował modyfikację Aylin and Isobel Join the Party. Dzięki niej Aylin i Isobel przestają być wyłącznie postaciami niezależnymi pojawiającymi się w wybranych momentach fabuły i stają się pełnoprawnymi członkiniami drużyny. Mod jest już dostępny do pobrania w serwisie Nexus Mods.

GramTV przedstawia:

Twórca zadbał o to, by obie bohaterki nie sprawiały wrażenia zwykłych najemników. Aylin i Isobel posiadają własne kwestie dialogowe, reagują na decyzje podejmowane przez gracza i mają indywidualne preferencje dotyczące wydarzeń rozgrywających się podczas przygody. Zmian doczekały się również ich umiejętności i mechaniki, aby lepiej współgrały z resztą drużyny. Moder nie zapomniał także o aspektach wizualnych. Obie bohaterki otrzymały nowe stroje noszone podczas pobytu w obozie, dzięki czemu prezentują się podobnie do pozostałych kompanów. Jak przyznaje autor projektu, jest to jednak dopiero początek prac. Modyfikacja pozostaje na razie we wczesnym dostępie. W kolejnych aktualizacjach ma zostać rozbudowana o nowe funkcje i dodatkowe poprawki. Dla wielu fanów to spełnienie długo wyczekiwanego życzenia. Aylin i Isobel od dawna należały do grona postaci, które gracze chcieli zobaczyć jako pełnoprawne towarzyszki podróży. Teraz wystarczy instalacja jednej modyfikacji, by obie bohaterki mogły wyruszyć z nami na kolejne wyprawy po Wybrzeżu Mieczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









