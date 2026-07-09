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Przed wyruszeniem w drogę w Baldur's Gate 3 będziesz mógł zebrać do drużyny jeszcze dwie nowe sojuszniczki

Jakub Piwoński
2026/07/09 14:20
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Taka niespodzianka.

Wydawać by się mogło, że lista sojuszników, którzy mogą dołączyć do naszej drużyny w Baldur's Gate 3, jest już dobrze znana. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Wszystko za sprawą nowej modyfikacji, która zamienia dwie ważne postacie niezależne w pełnoprawne towarzyszki.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Aylin i Isobel mogą wreszcie walczyć u naszego boku

Społeczność Baldur's Gate 3 od miesięcy udowadnia, że w grze Larian Studios wciąż można znaleźć nowe sposoby na odświeżenie rozgrywki. Jak zauważył serwis Cooldown.pl, jeden z moderów postanowił spełnić marzenie wielu fanów i umożliwić zabranie do drużyny dwóch bohaterek, które do tej pory pozostawały głównie mieszkańcami obozowiska.

Za projekt odpowiada użytkownik o pseudonimie WorldWalker42, który przygotował modyfikację Aylin and Isobel Join the Party. Dzięki niej Aylin i Isobel przestają być wyłącznie postaciami niezależnymi pojawiającymi się w wybranych momentach fabuły i stają się pełnoprawnymi członkiniami drużyny. Mod jest już dostępny do pobrania w serwisie Nexus Mods.

GramTV przedstawia:

Twórca zadbał o to, by obie bohaterki nie sprawiały wrażenia zwykłych najemników. Aylin i Isobel posiadają własne kwestie dialogowe, reagują na decyzje podejmowane przez gracza i mają indywidualne preferencje dotyczące wydarzeń rozgrywających się podczas przygody. Zmian doczekały się również ich umiejętności i mechaniki, aby lepiej współgrały z resztą drużyny.

Moder nie zapomniał także o aspektach wizualnych. Obie bohaterki otrzymały nowe stroje noszone podczas pobytu w obozie, dzięki czemu prezentują się podobnie do pozostałych kompanów. Jak przyznaje autor projektu, jest to jednak dopiero początek prac. Modyfikacja pozostaje na razie we wczesnym dostępie. W kolejnych aktualizacjach ma zostać rozbudowana o nowe funkcje i dodatkowe poprawki.

Dla wielu fanów to spełnienie długo wyczekiwanego życzenia. Aylin i Isobel od dawna należały do grona postaci, które gracze chcieli zobaczyć jako pełnoprawne towarzyszki podróży. Teraz wystarczy instalacja jednej modyfikacji, by obie bohaterki mogły wyruszyć z nami na kolejne wyprawy po Wybrzeżu Mieczy.

Źródło:https://www.nexusmods.com/baldursgate3/mods/23665

Tagi:

News
RPG
mody
mod
Larian Studios
modyfikacje
fantasy
postacie z gier
NPC
gra wideo
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:56

To modyfikacja. Równie dobrze możemy mieć w drużynie pokemona...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112