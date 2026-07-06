To koniec ery pierwszego Switcha w Europie. Po dekadzie rewolucyjna hybryda przechodzi na emeryturę

Jeżeli chcecie kupić pierwszego Switcha, nadal możecie to zrobić. Ale tylko przez jakiś czas.

Nintendo Switch przechodzi na emeryturę

Okazuje się, że po dekadzie konsola przenośnia nie będzie już produkowana. Producent potwierdził, iż sprawa dotyczy zarówno Nintendo Switch LCD, Nintendo Switch OLED, jak i Nintendo Switch Lite. Cała ta rodzina pozostanie na taśmach produkcyjnych do końca 2026 roku i nie oczekuje się żadnych problemów z dostępnością w tym czasie. Sprawy zmienią się w roku 2027 – w lutym sprzęt zniknie z Nintendo Store, z kolei w marcu zakończona zostanie sprzedaż urządzeń sprzedawcom detalicznym. Od tego momentu, przynajmniej w Europie, możliwe będzie tylko nabycie konsol obecnych na rynku już wcześniej, ale nowe egzemplarze nie będą już powstawać. To będzie symboliczny koniec ery pierwszego Pstryczka, chociaż nie wiadomo, czy dotknie on też regionów spoza Europy.