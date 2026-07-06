To koniec ery pierwszego Switcha w Europie. Po dekadzie rewolucyjna hybryda przechodzi na emeryturę

Nintendo Switch powoli przechodzi na zasłużoną emeryturę. Japoński gigant ogłosił już decyzje związane ze swoim flagowym handheldem.
Jeżeli chcecie kupić pierwszego Switcha, nadal możecie to zrobić. Ale tylko przez jakiś czas.
Nintendo Switch przechodzi na emeryturę
Okazuje się, że po dekadzie konsola przenośnia nie będzie już produkowana. Producent potwierdził, iż sprawa dotyczy zarówno Nintendo Switch LCD, Nintendo Switch OLED, jak i Nintendo Switch Lite. Cała ta rodzina pozostanie na taśmach produkcyjnych do końca 2026 roku i nie oczekuje się żadnych problemów z dostępnością w tym czasie. Sprawy zmienią się w roku 2027 – w lutym sprzęt zniknie z Nintendo Store, z kolei w marcu zakończona zostanie sprzedaż urządzeń sprzedawcom detalicznym. Od tego momentu, przynajmniej w Europie, możliwe będzie tylko nabycie konsol obecnych na rynku już wcześniej, ale nowe egzemplarze nie będą już powstawać. To będzie symboliczny koniec ery pierwszego Pstryczka, chociaż nie wiadomo, czy dotknie on też regionów spoza Europy.
W swoim oświadczeniu Nintendo przekazało również:
W kwestii dostępności w sklepach, prosimy o sprawdzanie informacji u lokalnych sprzedawców detalicznych w przyszłości. Nintendo Switch posiada bogatą bibliotekę gier, która stale rośnie, a właściciele Nintendo Switch mogą nadal korzystać ze wszystkich swoich dotychczasowych gier i akcesoriów Nintendo. Usługi takie jak Nintendo eShop, Nintendo Switch Online oraz inne będą działać w przewidywalnej przyszłości.
GramTV przedstawia:
Nintendo Switch trafiło na rynek 3 marca 2017 roku – 5 lat po premierze Wii U. Sprzęt jak na swoje czasy prezentował rozwiązanie rewolucyjne, będąc jednocześnie konsolą stacjonarną i przenośną, a więc po prostu hybrydową. Nic więc dziwnego, że z ponad 155 milionami egzemplarzy NS1 jest drugą najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, ustępując na tym polu jedynie PlayStation 2. To na pierwszego Switcha trafiły takie ogromne hity, jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom czy też Super Mario Odyssey.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!