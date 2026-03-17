Nintendo Switch 2 z potężną funkcją. Na to czekali gracze

Zamiast tego japoński gigant dodał do swojej konsoli funkcję, która na swój sposób może być nazywana przełomową. I na pewno ucieszy wielu posiadaczy NS2.
Nintendo Switch 2 zostało zboostowane
Wraz z aktualizacją 22.0.0 Nintendo Switch 2 zyskało nową funkcję o nazwie Handheld Mode Boost. Jej zadaniem jest poprawa wydajności gier z pierwszego Switcha podczas zabawy w trybie przenośnym. Mowa tutaj o poprawie, dzięki której produkcje działać będą z wydajnością zbliżoną do tej, jaką osiągały one po zadokowaniu konsoli. W praktyce można powiedzieć, że Switch 2 jest poniekąd “oszukiwany” i nawet w momencie, gdy trzymamy go w rękach, działa tak, jakbyśmy podłączyli go do telewizora. Świetna sprawa, prawda? Niemniej, jak zawsze, wiąże się ona też z pewnymi potencjalnymi problemami i ograniczeniami.