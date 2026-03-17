Nintendo Switch 2 z potężną funkcją. Na to czekali gracze

Nintendo uraczyło nas nową aktualizacja oprogramowania do Nintendo Swtich 2. Ale nie jest to pierwsza lepsza aktualizacja. Co to, to nie!

Zamiast tego japoński gigant dodał do swojej konsoli funkcję, która na swój sposób może być nazywana przełomową. I na pewno ucieszy wielu posiadaczy NS2.

Nintendo Switch 2 zostało zboostowane

Wraz z aktualizacją 22.0.0 Nintendo Switch 2 zyskało nową funkcję o nazwie Handheld Mode Boost. Jej zadaniem jest poprawa wydajności gier z pierwszego Switcha podczas zabawy w trybie przenośnym. Mowa tutaj o poprawie, dzięki której produkcje działać będą z wydajnością zbliżoną do tej, jaką osiągały one po zadokowaniu konsoli. W praktyce można powiedzieć, że Switch 2 jest poniekąd “oszukiwany” i nawet w momencie, gdy trzymamy go w rękach, działa tak, jakbyśmy podłączyli go do telewizora. Świetna sprawa, prawda? Niemniej, jak zawsze, wiąże się ona też z pewnymi potencjalnymi problemami i ograniczeniami.