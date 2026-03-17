Nintendo Switch 2 z potężną funkcją. Na to czekali gracze

Maciej Petryszyn
2026/03/17 14:00
Nintendo uraczyło nas nową aktualizacja oprogramowania do Nintendo Swtich 2. Ale nie jest to pierwsza lepsza aktualizacja. Co to, to nie!

Zamiast tego japoński gigant dodał do swojej konsoli funkcję, która na swój sposób może być nazywana przełomową. I na pewno ucieszy wielu posiadaczy NS2.

Nintendo Switch 2 zostało zboostowane

Wraz z aktualizacją 22.0.0 Nintendo Switch 2 zyskało nową funkcję o nazwie Handheld Mode Boost. Jej zadaniem jest poprawa wydajności gier z pierwszego Switcha podczas zabawy w trybie przenośnym. Mowa tutaj o poprawie, dzięki której produkcje działać będą z wydajnością zbliżoną do tej, jaką osiągały one po zadokowaniu konsoli. W praktyce można powiedzieć, że Switch 2 jest poniekąd “oszukiwany” i nawet w momencie, gdy trzymamy go w rękach, działa tak, jakbyśmy podłączyli go do telewizora. Świetna sprawa, prawda? Niemniej, jak zawsze, wiąże się ona też z pewnymi potencjalnymi problemami i ograniczeniami.

Co oczywiste, wyższa jakość sprawia, że nasza bateria pada szybciej i to znacznie. Generowanie lepszej grafiki wymaga większego poboru energii. Dodatkowo opcja ta spowoduje, że wyłączy się dotyk ekranu, a kontrolery Joy-Con 2 będą rozpoznane przez system jak Pro Controller. Jeżeli więc będziemy chcieli podłączyć inne pady, najpierw będziemy musieli odłączyć Joy-Cony. Do tego niektóre wyświetlane w grach komendy, np. związane ze sterowaniem, mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Inna istotna sprawa to fakt, że Handheld Mode Boost tyczy się wyłącznie produkcji wydanych pierwotnie na pierwsze Nintendo Switch. Opcja ta nie zadziała zatem na tytułu stworzone już z myślą o Nintendo Switch 2.

Aby skorzystać z nowej funkcji, musimy najpierw zaktualizować system naszej konsoli do wersji 22.0.0. Gdy już to zrobimy, wystarczy wejść w Ustawienia, odszukać zakładkę System i tam przejść do Nintendo Switch Software Handling. To właśnie tam ukryto suwak opcji Handheld Mode Boost.

Źródło: https://www.ign.com/articles/huge-nintendo-switch-2-update-adds-handheld-mode-boost-for-switch-1-titles

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 14:13

Świetna opcja, wymiana Switcha 1 zbliża się małymi krokami i o takim booście gier z S1 marzyłem.




